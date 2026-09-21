ASIAD 20: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng Indonesia

Sau khi dừng bước trước Trung Quốc tại tứ kết, tuyển Việt Nam bước vào loạt trận phân hạng với mục tiêu giành vị trí tốt nhất có thể. Đối thủ đầu tiên là Indonesia, đội cũng phải xuống tranh hạng 5-8 sau thất bại 0-3 trước Thái Lan.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Indonesia tại ASIAD 2026.

Cuộc đối đầu nhận được sự chú ý bởi ở lần chạm trán gần nhất tại chặng 2 SEA V Cup 2026, tuyển Việt Nam từng dẫn Indonesia 2-0 nhưng sau đó để đối thủ thắng ngược 3-2. Vì vậy, Thanh Thúy cùng đồng đội bước vào màn tái đấu với quyết tâm đòi lại món nợ.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam gặp sự cố trước giờ thi đấu khi xe của ban tổ chức đến đón đội muộn, khiến các cầu thủ không thể có mặt tại nhà thi đấu đúng kế hoạch. Điều này phần nào ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị và tâm lý của toàn đội.

Bước vào trận đấu, tuyển Việt Nam không thể hiện được phong độ tốt nhất. Những hạn chế trong khâu bắt bước một khiến đội gặp khó trong việc triển khai các phương án tấn công. Bên cạnh đó, các cầu thủ mắc nhiều lỗi cá nhân, trong khi Indonesia duy trì được sự ổn định và tận dụng tốt những thời điểm đối phương mất tập trung.

Dù HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có những điều chỉnh nhằm cải thiện thế trận, tuyển Việt Nam vẫn không thể tạo ra sự thay đổi cần thiết. Indonesia kiểm soát tốt các thời điểm quan trọng và lần lượt giành chiến thắng trong cả ba set.

Chung cuộc, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Indonesia. Kết quả này khiến Thanh Thúy cùng đồng đội không thể cạnh tranh vị trí thứ 5 và tiếp tục phải thi đấu trận phân hạng tiếp theo. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp trong năm 2026 tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia, sau trận thua ngược 2-3 tại SEA V Cup.