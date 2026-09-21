Bóng chuyền nữ Việt Nam tái hiện thất bại 0-3 trước Indonesia sau 7 năm

Lần gần nhất bóng chuyền nữ Việt Nam thua trắng Indonesia diễn ra ngày 21/9/2019, tại chặng 1 SEA V.League ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Khi đó, Việt Nam lần lượt nhận thất bại với các tỷ số 19-25, 21-25 và 15-25. Megawati Hangestri Pertiwi là tay đập nổi bật bên phía Indonesia khi ghi 21 điểm.

Sau 7 năm, kịch bản tương tự tái diễn tại ASIAD 2026. Không chỉ thua 0-3, đội tuyển Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc tạo thế trận cân bằng. Các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt không duy trì được sự ổn định, qua đó để Indonesia kiểm soát trận đấu trong phần lớn thời gian.

Indonesia đã giành chiến thắng 3-0 trước đội tuyển nữ Việt Nam tại ASIAD 2026. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Những năm qua, bóng chuyền nữ Việt Nam từng bước nâng cao vị thế tại đấu trường quốc tế, đồng thời đạt nhiều kết quả tích cực trước các đối thủ trong khu vực. Tuy nhiên, sự tiến bộ của các đội tuyển Đông Nam Á đang khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên quyết liệt.

Trận thua Indonesia phần nào cho thấy những vấn đề mà đội tuyển Việt Nam cần cải thiện. Lịch thi đấu dày đặc, cùng những khó khăn về lực lượng do chấn thương, đang ảnh hưởng đến thể lực và chiều sâu đội hình.

Bên cạnh đó, khả năng nhận bước một, hiệu quả tấn công và sự kết nối giữa các vị trí chưa đạt mức ổn định cần thiết. Đây là những yếu tố mà ban huấn luyện cần xem xét trong quá trình chuẩn bị cho các giải đấu tiếp theo.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn nhiều điều phải làm sau ASIAD 2026. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Dù vậy, thất bại 0-3 không thể phủ nhận những thành quả mà bóng chuyền nữ Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Đội tuyển Việt Nam vẫn đang sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng tạo dấu ấn tại các giải đấu khu vực, châu lục.

Kết quả này cũng đặt ra những yêu cầu mới với bóng chuyền nữ Việt Nam trong chặng đường phía trước. Việc củng cố lực lượng, nâng cao sự ổn định và hoàn thiện chuyên môn sẽ là những yếu tố quan trọng để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tiếp tục cạnh tranh ở các giải đấu khu vực và châu lục.