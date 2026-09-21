Tuyển Việt Nam nhận tin vui từ FIFA ngay trước FIFA ASEAN Cup 2026

Theo cập nhật mới nhất trên bảng xếp hạng FIFA, tuyển Việt Nam được tăng một bậc, từ vị trí 99 lên hạng 98 thế giới với 1.237,02 điểm.

Sự cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển Việt Nam chủ yếu xuất phát từ thành tích tốt tại AFF Cup 2026.

Tuyển Việt Nam tăng 1 bậc trên bảng xếp hạng FIFA (Ảnh: V.A).

Tại giải đấu khu vực, thầy trò HLV Kim Sang-sik trải qua 8 trận với thành tích bất bại, gồm 6 chiến thắng và 2 trận hòa. Những kết quả này giúp tuyển Việt Nam được cộng thêm 9,82 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Việc tăng lên hạng 98 thế giới giúp đội tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí trong top 100 FIFA trước khi bước vào một giải đấu quốc tế quan trọng khác.

Tại khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn đứng thứ hai sau Thái Lan. Đội bóng xứ chùa Vàng cũng tăng một bậc, từ hạng 94 lên vị trí 93 thế giới với 1.252,26 điểm. Ở phạm vi châu Á, Những chiến binh sao vàng hiện đứng thứ 17, còn Thái Lan xếp hạng 15.

Đáng chú ý, hai đội sẽ nằm chung bảng ở FIFA ASEAN Cup 2026 và có cuộc đối đầu trực tiếp vào ngày 29/9 tại Bandung, Indonesia.

Do FIFA ASEAN Cup diễn ra trong dịp thi đấu quốc tế và các trận đấu được tính điểm, nên thành tích của tuyển Việt Nam tại giải sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng trong đợt cập nhật tiếp theo.

Bởi vậy, ngoài mục tiêu cạnh tranh chức vô địch, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik còn đứng trước cơ hội tích lũy thêm điểm FIFA.

Tin vui về thứ hạng đến đúng thời điểm đội tuyển Việt Nam chuẩn bị hội quân dự giải đấu mới của khu vực và điều này chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ có thêm động lực thi đấu.

Tuy nhiên, ngay trước thời điểm tập trung, tuyển Việt Nam đã gặp vấn đề về nhân sự khi trung vệ Thành Chung phải rút lui vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương cũ.

Đây là tổn thất đáng kể với hàng phòng ngự tuyển Việt Nam, bởi Thành Chung là nhân tố quan trọng trong hệ thống của HLV Kim Sang-sik.

Trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC vừa cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup. Tại giải đấu này, anh đá chính cả 8 trận và có tới 7 trận thi đấu trọn vẹn 90 phút.

Việc Thành Chung không kịp bình phục buộc ban huấn luyện phải nhanh chóng điều chỉnh danh sách, trong bối cảnh thời gian chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup không còn nhiều.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho FIFA ASEAN Cup 2026 (Ảnh: V.A).

Thay thế cho Thành Chung, HLV Kim Sang-sik quyết định triệu tập bổ sung Ngô Đăng Khoa.

Cầu thủ sinh năm 2006 không phải gương mặt xa lạ với ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Trước đó, Đăng Khoa từng được gọi lên tuyển trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026 nhưng phải sớm chia tay đội vì chấn thương.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ hội quân ngày 22/9 và lên đường sang Indonesia vào sáng 23/9. Tại FIFA ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Thái Lan và Pakistan.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ ra quân gặp Philippines ngày 26/9 tại sân Si Jalak Harupat ở Bandung. Ngày 29/9, tuyển Việt Nam chạm trán Thái Lan và khép lại hành trình tại vòng bảng bằng trận đấu với Pakistan (ngày 2/10).

Theo thể thức, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, xếp hạng. Đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết, trong khi đội xếp thứ hai tham dự trận tranh hạng ba.