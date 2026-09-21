Cunha tỏa sáng phút 89, Man Utd thoát thua trước Fulham

Fulham khiến MU gặp không ít khó khăn. Ảnh: EPA.

Hành quân đến thủ đô London với hành trang vỏn vẹn bốn điểm sau bốn vòng đấu mở màn, Quỷ đỏ chịu sức ép khổng lồ buộc phải giành trọn vẹn điểm số. Về phần mình, tập thể dưới quyền huấn luyện viên Alvaro Arbeloa cũng bước vào trận đánh với quyết tâm tột cùng nhằm tìm kiếm thắng lợi đầu tay.

Sức nóng trên sân lập tức bùng nổ khi hai câu lạc bộ tạo nên bữa tiệc tấn công sôi động với 26 pha bắn phá trong 45 phút đầu tiên, thiết lập kỷ lục về số cú dứt điểm ở một hiệp đấu không bàn thắng tại giải đấu.

Cơ hội vàng liên tiếp bị các chân sút phung phí, tiêu biểu là cú đệm lòng trúng cột dọc của Bruno Fernandes sau đường dọn cỗ thuận lợi từ Cunha. Bên cạnh pha bóng thiếu may mắn đó, Marcus Rashford cũng thể hiện bộ mặt thất vọng khi liên tục xử lý thiếu cảm giác và dứt điểm vọt xà trong các tình huống phản công nhanh.

Phía bên kia, Fulham chứng minh Craven Cottage chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu với những đợt lên bóng sắc lẹm do Alex Iwobi châm ngòi. Cựu cầu thủ Arsenal thi đấu cực kỳ thăng hoa, liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái và trực tiếp mở ra hàng loạt tình huống sóng gió. Nếu thủ thành Senne Lammens không chơi xuất sắc để từ chối các cú nã đại bác của Josh King hay Sander Berge, lưới của đại diện thành Manchester ắt hẳn đã rung lên từ sớm.

Niềm vui của Cunha khi ghi bàn giúp MU ra về với 1 điểm. Ảnh: EPA.

Sau giờ nghỉ giải lao, cục diện bỗng chốc đảo chiều khi cả hai bên đều thi đấu thận trọng nhằm giảm thiểu tối đa sai lầm. Trong thế trận giằng co, thảm họa phòng ngự đã bất ngờ giáng xuống đầu đội khách ở phút 63.

Từ nỗ lực dứt điểm từ xa của Calvin Bassey, thủ thành Lammens lóng ngóng đẩy bóng thẳng vào vị trí của Lisandro Martinez đang băng về bọc lót. Trái bóng đập trúng người trung vệ Argentina rồi lăn thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ hàng thủ áo đỏ.

Huấn luyện viên Carrick buộc phải tăng cường hỏa lực bằng cách tung Joshua Zirkzee, Mason Mount cùng Patrick Dorgu vào sân hòng cứu vãn tình thế. Tranh cãi nổ ra ở phút 86 khi bóng chạm cánh tay của Bassey sau cú dứt điểm cận thành, tuy nhiên tổ trọng tài VAR xác định thủ quân đội chủ nhà đã khép tay sát người và từ chối quả phạt đền.

Đúng vào thời điểm vô vọng nhất, phẩm chất ngôi sao của Matheus Cunha đã lên tiếng để đem về bàn gỡ quý như vàng ở phút 89. Nhận đường chuyền thông minh từ Dorgu bên cánh trái, tiền đạo người Brazil tự tin dẫn bóng trước khu cấm địa rồi tung cú sút sấm sét bằng chân phải. Cú nã đại bác chạm người David Affengruber đổi hướng hiểm hóc, làm bó tay hoàn toàn thủ môn Bernd Leno.

Trong những phút bù giờ ít ỏi, Martinez suýt chút nữa lập công chuộc tội bằng pha ra chân cận thành nhưng bị trung vệ Charles lăn xả cản phá. Ngay sau đó, cú lắc đầu hiểm hóc của Dorgu cũng đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc trước khi hồi còi mãn cuộc vang lên.

Giật lại một điểm sau trận hoà 1-1 nhờ khoảnh khắc cá nhân, Quỷ đỏ vẫn chưa thể xua tan đám mây u ám đang bao trùm câu lạc bộ. Lối chơi thiếu kết dính cùng phong độ chạm đáy của các trụ cột đang đẩy Michael Carrick vào cuộc khủng hoảng niềm tin trầm trọng. Kỳ nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế sắp tới sẽ là quãng thời gian quý báu để chiến lược gia người Anh xốc lại tinh thần và tái thiết bộ khung chiến thuật.

Kết quả chung cuộc: Fulham 1-1 Man Utd

Cầu thủ ghi bàn:

Fulham: Lisandro Martínez (63' - phản lưới)

Man Utd: Matheus Cunha (89')

Đội hình ra sân và chấm điểm cầu thủ 2 đội. Ảnh: BongDa.com.vn.