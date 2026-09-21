Điểm yếu của MU bị bóc trần. Ảnh: Reuters.

Theo dữ liệu từ FotMob, các cầu thủ MU chỉ di chuyển tổng cộng 110,2 km trong trận đấu tại Craven Cottage. Con số này thấp hơn tới 6,5 km so với Fulham, đội đạt 116,7 km. Khoảng cách đáng kể này đặc biệt gây chú ý khi đội chủ nhà mới là bên kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm.

Những thống kê về cường độ vận động thậm chí còn khiến tình hình trở nên đáng lo hơn. Fulham vượt MU ở cả tổng quãng đường chạy lẫn quãng đường chạy nước rút, đồng thời thực hiện nhiều hơn đối thủ 10 pha "sprint" (bứt tốc đoạn ngắn).

Trái ngược với những con số trên, HLV Michael Carrick khẳng định sau trận rằng ông không nhận thấy vấn đề về mức độ quyết tâm hay nỗ lực của các học trò. Tuy nhiên, quan điểm này lập tức vấp phải sự phản đối từ Gary Neville.

“Rất hiếm khi tôi nói một đội bóng không chịu khó thi đấu hoặc thiếu nỗ lực. Đó là lời chỉ trích nặng nề nhất mà bạn có thể dành cho một tập thể. Tôi luôn rất thận trọng khi đưa ra nhận xét như vậy, nhưng trong 15 phút đầu hiệp hai và nhìn chung là 60 phút đầu trận, MU thực sự đáng xấu hổ. Họ thi đấu quá kém khi không có bóng”, Neville nói.

Cầu thủ MU bị chỉ trích lười chạy. Ảnh: Reuters.

Những nhận xét này phần nào được củng cố bởi các thống kê tổng thể từ đầu mùa. Trước trận đấu với Fulham, Sky Sports thống kê MU đứng thứ 14 Premier League về tổng quãng đường di chuyển với 449,1 km sau 5 vòng.

Ở những chỉ số phản ánh cường độ cao, “Quỷ đỏ” thậm chí còn đứng thấp hơn. Đội bóng xếp thứ 18 về số lần "sprint" với 379 pha, thứ 19 về số lần chạy tốc độ cao với 1.364 pha. Đội chủ sân Old Trafford cũng đứng thứ 18 về số lần "sprint" trên mỗi km di chuyển, đạt 0,84, trong khi chỉ số chạy tốc độ cao trên mỗi km chỉ là 3,04, đứng thứ 19.

Phóng viên Katherine Walsh của The Sun nhận xét: “Ở thời điểm hiện tại, MU có lẽ là đội bóng tệ nhất Premier League khi không có bóng. Họ bị đối thủ vượt qua về khả năng di chuyển, bị lép vế trong những pha tranh chấp thể chất và bị Neville cáo buộc là đi bộ trên sân".

Theo Walsh, nhiều người trong khu vực dành cho báo chí đã "không thể tin vào những gì chứng kiến sau giờ nghỉ". Sự thiếu nỗ lực cùng lối chơi rời rạc của MU trở thành điều rất đáng lo ngại dù mùa giải mới chỉ bắt đầu”.

Nếu những màn trình diễn thiếu năng lượng tiếp tục xuất hiện, áp lực dành cho Carrick tại Old Trafford nhiều khả năng sẽ còn gia tăng. Thậm chí, chiếc ghế của cựu danh thủ người Anh có thể bị lung lay dữ dội.

Highlights MU 0-1 Man City Đêm 13/9, Manchester United thua Manchester City với tỷ số 0-1 thuộc vòng 4 Premier League.