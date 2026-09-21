Người hùng World Cup 2026 gây kinh ngạc

Torres rực sáng tại PSG. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/9, Torres ghi bàn mở tỷ số, góp phần mang về chiến thắng 2-1 của PSG trước Marseille trên sân khách tại vòng 5 Ligue 1. Đáng chú ý, pha lập công này chỉ đến 7 phút sau khi anh được tung vào sân.

Trận đấu trên sân Velodrome diễn ra căng thẳng và không có bàn thắng trong phần lớn thời gian đầu. Đến phút 58, HLV Luis Enrique quyết định đưa Torres vào sân thay Khvicha Kvaratskhelia. Chỉ 7 phút sau, chân sút người Tây Ban Nha đã tận dụng cơ hội để mở tỷ số, qua đó tạo dấu ấn ngay trong trận derby nước Pháp đầu tiên của mình.

Bàn thắng trước Marseille tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng của Torres. Cựu sao Barcelona đã ghi 7 bàn sau 6 trận cho PSG mùa này, với tổng cộng 325 phút thi đấu. Đặc biệt, 5 trong 7 bàn thắng của anh đến ở 3 trận gần nhất.

Những con số trên giúp Torres trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất PSG ở giai đoạn đầu mùa. Thành tích này càng đáng chú ý khi trước mùa giải, không ít ý kiến cho rằng tiền đạo người Tây Ban Nha sẽ gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí với những ngôi sao như Ousmane Dembele, Kvaratskhelia hay Desire Doue.

Torres nhanh chóng bắt nhịp tại PSG. Ảnh: Reuters.

Thực tế đang diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Bộ ba Dembele, Kvaratskhelia và Doue mới có tổng cộng 4 bàn trong giai đoạn đầu mùa, ít hơn thành tích cá nhân của Torres. Tiền đạo 25 tuổi cũng liên tục xuất hiện ở những thời điểm quan trọng, thay vì chỉ đóng vai trò dự bị như nhiều người dự đoán.

Cái duyên ghi bàn khi vào sân từ băng ghế dự bị của Torres từng được thể hiện tại World Cup 2026. Ở trận chung kết, cựu sao Barcelona vào sân thay Mikel Oyarzabal ở phút 62, trước khi trở thành người hùng với bàn thắng quyết định trong hiệp phụ, giúp Tây Ban Nha giành cúp vàng.

Phong độ hiện tại cũng giúp Torres dần xóa bỏ những hoài nghi từng xuất hiện trong thời gian anh còn khoác áo Barcelona. Một số CĐV từng cho rằng Ferran thường biến mất trong những trận đấu lớn, nhưng màn trình diễn tại Velodrome cho thấy anh đang tạo ra câu trả lời ngay trên sân cỏ.

Torres mới chỉ gia nhập PSG nhưng đã nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Khả năng tận dụng cơ hội cùng sự hiệu quả trong thời gian thi đấu ngắn giúp anh trở thành một trong những điểm sáng lớn nhất của đội bóng thủ đô nước Pháp.

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