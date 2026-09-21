ASIAD 2026: Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 'thua trắng' Indonesia

Sau khi thua Trung Quốc tại tứ kết, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bước vào trận đấu với Indonesia, đội trước đó thất bại trước Thái Lan. Đây là cơ hội để Thanh Thúy cùng đồng đội phục hận sau trận thua ngược 2-3 trước Indonesia tại chặng 2 SEA V.Cup 2026.

Đội tuyển nữ Việt Nam (áo đỏ) đã có một trận đấu dưới sức. Ảnh: Hiền Trần

Các cô gái Việt Nam khởi đầu tốt và dẫn 9-7 ở set 1. Tuy nhiên, Indonesia bất ngờ tạo chuỗi lên 8 điểm để vượt lên 19-11, trước khi thắng 25-20.

Set 2 tiếp tục chứng kiến màn nhập cuộc tích cực của đội tuyển nữ Việt Nam khi dẫn 6-2 rồi 10-6.

Bích Thủy nổi bật với những pha tấn công và chắn bóng hiệu quả. Đội tuyển duy trì thế giằng co và đưa set đấu về điểm số 19-19, nhưng lại thiếu chính xác ở thời điểm quyết định, qua đó thua 21-25.

Bị dẫn 0-2, đội tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều khó khăn trong set 3. Khả năng phát bóng và tấn công của Indonesia gây sức ép liên tục, trong khi bước một của Việt Nam không ổn định.

Đối thủ tận dụng tốt những sai sót để kiểm soát thế trận và thắng 25-18, khép lại trận đấu sau 3 set.

Thất bại này khiến tuyển nữ Việt Nam chưa thể đòi lại món nợ trước Indonesia. Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ còn một trận đấu tại ASIAD 2026, gặp Kazakhstan ngày 22.9 trong trận tranh hạng 7-8.