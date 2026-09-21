Cựu cầu thủ Tottenham bị máy lu cán qua người khi đang khởi động ở Thái Lan

Sự việc xảy ra ngày 19/9, trong giờ nghỉ giữa hai hiệp trận đấu giữa PT Prachuap và Pattani FC tại Tinsulanon Stadium. Townsend, cầu thủ 35 tuổi đang khoác áo PT Prachuap, cùng các đồng đội thực hiện bài tập chuyền bóng trên sân thì một nhân viên sân vận động điều khiển máy lu tiến vào khu vực thi đấu.

Theo đoạn video được chia sẻ, Townsend di chuyển theo hướng của quả bóng và vô tình bước vào đường đi của chiếc máy. Anh bị phương tiện này va vào chân, ngã xuống sân, sau đó phần dưới cơ thể bị máy lu đi qua trước khi phương tiện dừng lại ở khu vực gần hông. Người điều khiển lập tức dừng máy và cùng những người xung quanh hỗ trợ Townsend thoát ra ngoài.

Vụ việc khiến các đồng đội của Townsend lập tức chạy tới kiểm tra tình hình. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh may mắn không bị chấn thương nghiêm trọng. Một số nguồn cho biết anh chỉ bị những vết trầy xước và bầm nhẹ, sau đó vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Đáng chú ý, Townsend còn được tung vào sân ở những phút cuối trận, khi PT Prachuap giành chiến thắng 3-0 trước Pattani FC.

Townsend sinh ngày 16/7/1991, trưởng thành từ lò đào tạo Tottenham Hotspur và từng thi đấu cho nhiều CLB tại Anh như Newcastle United, Crystal Palace, Everton và Luton Town. Anh có 13 lần khoác áo đội tuyển Anh, ghi 3 bàn, trước khi chuyển sang thi đấu tại Thổ Nhĩ Kỳ rồi Thái Lan.

Sau sự cố, Townsend cũng đăng tải lại đoạn video trên Instagram và hài hước viết rằng: “Hóa ra Stoke đá sân khách cũng không đến nỗi tệ.” Đây là cách anh nhắc tới những chuyến làm khách tại sân của Stoke City, vốn nổi tiếng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt trong thời gian Townsend còn thi đấu tại Anh.