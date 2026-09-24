Cảnh báo mưa dông, sạt lở đất

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xảy ra mưa, mưa vừa; nguy cơ sạt lở đất ở nhiều địa phương.

Cụ thể, theo bản tin lúc 9 giờ ngày 24-9, đêm 23 và sáng 24-9, khu vực phía nam tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Khu vực phía bắc tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 23-9 đến 8 giờ ngày 24-9 phổ biến từ 5-40mm, có nơi cao hơn như: Phước Hải 55,8mm, Cà Ná 54,4mm.

Dự báo ngày và đêm 24-9, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua (từ 6 giờ ngày 23-9 đến 6 giờ ngày 24-9), một số nơi khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tại một số trạm như sau: Cà Ná mưa 130mm; Phan Rang mưa 106mm; Phước Hải mưa 105mm; Phước Nam mưa 103,2mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa đã gần bão hòa (trên 80%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi; sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất tại các xã: Bắc Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, Tây Khánh Sơn, Đông Khánh Sơn, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Bác Ái, Mỹ Sơn, Lâm Sơn, Ninh Sơn, Anh Dũng, Phước Hà, Phước Hữu, Phước Hậu, Phước Dinh, Thuận Bắc, Thuận Nam, Bảo An, Cà Ná, Ninh Phước, Công Hải, Vĩnh Hải.

Lũ quét, sạt lở đất gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Bản đồ khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo dự báo của cơ quan chức năng, từ ngày 24-9 đến 3-10, thời tiết khu vực tỉnh Khánh Hòa chủ yếu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Trên biển gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh và mưa dông trên biển gây gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến lưu thông trên vùng biển (bao gồm cả vùng biển ngoài khơi và đặc khu Trường Sa). Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, đô thị. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra, các trận mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.