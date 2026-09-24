Phường Nam Nha Trang kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất

Sáng 24-9, đoàn công tác của phường Nam Nha Trang do ông Trần Nam Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất tại một số khu vực trên địa bàn.

Ông Trần Nam Bình nghe đại diện Tổ dân phố Thành Phát báo cáo tình hình.

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại một số địa điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá tại Tổ dân phố Thành Phát và Tổ dân phố Thành Đạt; khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ tại hẻm số 538 đường Lê Hồng Phong thuộc Tổ dân phố 2 Phước Trung.

Đoàn công tác kiểm tra mương thoát nước tại Tổ dân phố Thành Đạt.

Sau khi kiểm tra thực tế, ông Trần Nam Bình chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan cần chủ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó phù hợp, bảo đảm tuyệt đối an toàn về tính mạng cho người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản. Các lực lượng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thường xuyên kiểm tra những địa bàn xung yếu, nhất là các nơi có nguy cơ sạt lở để kịp thời phát hiện, xử lý; khẩn trương rà soát, tham mưu phương án xử lý những tảng đá lớn, công trình xây dựng gây cản trở dòng chảy... Đối với hiện tượng ngập úng cục bộ tại một số hẻm trên đường Lê Hồng Phong, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Dịch vụ công ích phường khẩn trương bố trí máy bơm để chủ động tiêu thoát nước. Về lâu dài, các đơn vị nghiên cứu, tham mưu phương án đầu tư hệ thống thoát nước phù hợp với địa hình khu vực...