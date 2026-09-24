Bắc miền Trung mưa lớn diện rộng, Bắc Bộ trưa chiều trời nắng

Đêm qua và sáng sớm nay (24/9), từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và TP Đà Nẵng, phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Bắc miền Trung mưa lớn diện rộng. Ảnh minh họa

Lượng mưa từ 19h ngày 23/9 đến 03h ngày 24/9 có nơi trên 80mm, như:

Kỳ Hợp (Hà Tĩnh): 83.8mm

Hải Thái (Quảng Trị): 102.0mm

Bình Thành (TP. Huế): 88.4mm

Hòa Phú (TP. Đà Nẵng): 81.8mm

Dự báo, từ sáng sớm đến đêm 24/9: Từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 40–80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Phía Nam Khánh Hòa và phía Đông Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; từ đêm 24/9 mưa lớn giảm dần.

Ngày 25/9, từ phía Nam Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa 20–50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Ngoài ra, từ sáng sớm đến đêm 24/9, đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, tập trung vào gần sáng và sáng. Đến trưa, chiều mưa ở các khu vực này sẽ giảm nhanh, trời có những khoảng nắng.

Ở khu vực Nam Bộ trong hôm nay vẫn có mưa dông tuy nhiên cường độ giảm so với những ngày trước. Có nơi mưa to trên 70mm đi kèm lốc, sét, gió giật trong cơn dông.

Trên biển, quanh Đặc khu Hoàng Sa có mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật cấp 7-8. Vùng biển Tây từ tỉnh Cà Mau đến tỉnh An Giang, ra ngoài khơi quanh đặc khu Trường Sa tiếp tục tục cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.