Theo cơ quan khí tượng, đêm 23/9 và sáng 24/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 23/9 đến 8h ngày 24/9 tại một số nơi vượt 80mm. Trong đó, Kỳ Hợp (Hà Tĩnh) ghi nhận 84,2mm, Hải Thái (Quảng Trị) 104,2mm, Hòa Phú (TP Đà Nẵng) 81,8mm...

Miền Trung mưa lớn đến ngày 25/9, cảnh báo lốc sét và gió giật. Ảnh minh hoạ

Dự báo từ ngày 24 đến ngày 25/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 24/9, Khánh Hòa, phía Đông tỉnh Lâm Đồng và khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 25/9, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Trong đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực Bắc Bộ cũng có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực ven biển có mưa rào và dông rải rác trong đêm và sáng. Tại Bắc Trung Bộ, mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Hà Tĩnh có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; từ đêm 24/9 có khả năng xuất hiện mưa to đến rất to và dông.

Theo nhận định từ đêm 25/9 đến ngày 3/10, Bắc Bộ chủ yếu có mưa rào và dông vài nơi. Khoảng ngày 30/9-1/10, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế trong đêm 25/9 có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to, sau đó chuyển sang mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, mưa rào và dông rải rác có thể duy trì đến ngày 26-27/9, cục bộ có nơi mưa to; sau đó mưa giảm, chỉ còn mưa rào và dông vài nơi. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến khoảng ngày 26-27/9. Sau thời điểm này, các khu vực trên có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều và tối.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo trong các đợt mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.