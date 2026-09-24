Cầu Nhật Tân xuất hiện loạt biển báo, vạch khoảng cách mới

Ghi nhận của phóng viên sáng 24/9, cầu Nhật Tân (Hà Nội) xuất hiện hệ thống biển báo và vạch khoảng cách mới.

Hệ thống biển báo khoảng cách được lắp dọc lan can cầu phía bên phải theo chiều di chuyển của phương tiện. Khoảng cách 0m, 50m, 100m, 150m, và 200m.

Biển khoảng cách 0m.

Các vạch khoảng cách được kẻ trên làn ô tô.

Vạch khoảng cách nằm ở tim làn đường dành cho ô tô, tương ứng với các biển báo được đặt bên tay phải.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Xây dựng khảo sát thực địa tại cầu Nhật Tân và thống nhất phương án điều chỉnh hạ tầng, nhằm phòng ngừa tai nạn liên hoàn, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Liên ngành thống nhất giải pháp bổ sung hệ thống biển cảnh báo khoảng cách, điều chỉnh quy định tốc độ trên từng làn xe, đồng thời bổ sung hệ thống phản quang và sơn lại vạch đường.