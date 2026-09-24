Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 24/9:

TP Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C. Ảnh minh họa

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 24 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi; riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông; phía Nam (từ phía Nam tỉnh Quảng Trị) có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C. Có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

TP Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-31 độ C. Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.