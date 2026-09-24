4 ô tô tông liên hoàn tại Vành đai 3 trên cao Hà Nội

Khoảng 11h20 ngày 24/9, tại đường Vành đai 3 trên cao, đoạn đối diện số 151 Nguyễn Xiển, xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 ô tô (biển kiểm soát 35A-674.XX, 29E-820.XX, 18A-435.XX và một xe con chưa rõ BKS).

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại Vành đai 3 trên cao. Ảnh: H.H

Tại hiện trường, 3 chiếc ô tô bị hư hỏng, xe mang BKS 29E-820.XX màu đỏ bị nổ lốp sau, vỡ nát nhiều bộ phận và xoay ngược chiều trên đường.

Được biết, vụ việc không gây thiệt hại về người; thiệt hại về tài sản đang được thống kê.