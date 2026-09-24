Người dân xứ Thanh đứng trước nguy cơ mất trắng vụ dứa

Hàng chục nghìn gốc dứa chìm trong nước

Tại khu vực Đồi Cam, xã Xuân Tín, tỉnh Thanh Hóa, ông Nguyễn Văn Cảnh đứng trước vườn dứa rộng khoảng 1ha, nơi hơn 3 vạn cây từng xanh tốt. Từ năm 2018, ông thuê đất của Nông trường Thống Nhất để trồng dứa, thế nhưng, hai năm liên tiếp, nước lũ tràn về khiến công sức và vốn đầu tư của gia đình đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi.

Cây dứa ngập nước dễ bị thối rữa, hư hỏng.

Năm ngoái, hơn 1 vạn cây dứa của gia đình ông Cảnh bị mất. Năm nay, thêm hơn 1 vạn cây nữa bị nhấn chìm trong nước. Vụ dứa dự kiến thu hoạch vào khoảng tháng 4 năm sau. Nếu thời tiết thuận lợi, diện tích này có thể mang về cho gia đình hàng trăm triệu đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày ngâm nước, gần một nửa số cây đã bắt đầu úa vàng. Nhìn những luống dứa xơ xác, ông Cảnh không giấu được sự xót xa. Với người trồng cây, mỗi gốc dứa không chỉ là cây giống mà còn là tiền phân bón, công chăm sóc và khoản thu nhập được gửi gắm cho nhiều tháng sau.

Những hộ gia đình có diện tích dứa bị ngập úng có nguy cơ mất trắng vụ mùa.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự, ông Lê Văn Nam ở thôn 4, xã Xuân Tín cho biết, khu vườn hiện tại của gia đình rộng hơn 4.000m2, với khoảng 2 vạn cây dứa. Trước đó, tổng diện tích dứa gia đình ông từng canh tác lên tới nhiều hecta, gần 10 vạn cây. Năm ngoái, gia đình ông Nam mất trắng gần 10 vạn cây dứa, thiệt hại vài trăm triệu đồng. Chi phí đầu tư bình quân khoảng 50 triệu đồng cho mỗi vạn cây. Sau thiệt hại, gia đình mới nhận được 2 triệu đồng hỗ trợ tạm ứng, sau đó chưa nhận thêm, trong khi đó, tiền thuê, thầu đất vẫn phải thực hiện.

Theo ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng phòng Kinh tế xã Xuân Tín, trong đợt mưa lũ vừa qua, toàn xã có gần 240ha cây cối, hoa màu và lúa bị ngập; riêng mía khoảng 165ha, dứa khoảng 20ha. Đến ngày 23/9, một số diện tích cây trồng nông nghiệp vẫn còn ngập úng.

Thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

Không chỉ tại xã Xuân Tín, tình trạng ngập úng cũng gây thiệt hại lớn đối với vùng trồng dứa ở xã Yên Phú. Theo thống kê của địa phương, khoảng 1.000ha hoa màu bị ảnh hưởng, trong đó gần 300ha dứa bị ngập tại các thôn Nông Trường, Đa Ngọc, Xuân Hòa.

Gia đình ông Lê Quốc Toản, ở thôn Đa Ngọc, đã đầu tư khoảng 400 triệu đồng cho 1,6ha dứa. Nếu thời tiết thuận lợi, vụ dứa sau Tết có thể cho lãi ước chừng khoảng 300 triệu đồng. Tuy nhiên, sau nhiều ngày ngập nước, nhiều luống dứa đã ngả màu, có dấu hiệu thối. “Cây dứa rất nhạy cảm với nước, nếu bị ngập đến nõn trong khoảng 3 ngày, cây có thể bị thối”, ông Toản cho biết.

Người trồng dứa nỗ lực cứu vớt những ruộng dứa còn lại.

Cùng chung nỗi lo, ông Nguyễn Duy Thế đang đứng trước nguy cơ mất trắng 1,5ha dứa. Theo ông Thế, mỗi vụ gia đình thu khoảng 60 tấn dứa, sau khi trừ chi phí còn lãi ước chừng gần 300 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập mà gia đình trông chờ để trả nợ và trang trải cuộc sống.

Ông Nguyễn Đình Toản, Trưởng phòng Kinh tế xã Yên Phú cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, địa phương bị ảnh hưởng khoảng 1.000ha hoa màu, trong đó diện tích trồng dứa chiếm phần lớn. Với gần 300ha dứa đang bị ngập, người dân trong xã đứng trước nguy cơ thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Xã Yên Phú có khoảng 300 ha dứa bị ngập, ước chừng thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

Trước nguy cơ thiệt hại tiếp tục gia tăng, địa phương đang tập trung nhân lực, phương tiện để tiêu thoát nước tại các vùng sản xuất bị ngập. Những diện tích dứa bị ngập nhưng nước chưa tới nõn, nếu được tiêu thoát sớm, thời gian ngập không kéo dài và thời tiết thuận lợi thì cây vẫn có khả năng phục hồi.

Tuy nhiên, sau ngập úng, cây có thể phát sinh bệnh nấm, ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất. Đối với những diện tích đã bị ngập lâu, khả năng phục hồi rất thấp, nhất là trong điều kiện thời tiết nắng gắt sau mưa. Dù vậy, các địa phương vẫn đang duy trì các phương án tiêu thoát nước, với hy vọng cứu được những diện tích còn khả năng phục hồi.

“Dứa hiện là cây trồng chủ lực của xã, toàn xã có khoảng 600ha dứa, là nguồn thu chính của khoảng 1.000 hộ dân và tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Hiện chúng tôi đang nỗ lực tiêu thoát lũ, giúp nước rút nhanh để giảm thiệt hại cho người dân, tuy nhiên đến giờ nước vẫn chưa rút hết”, ông Nguyễn Đình Toản chia sẻ.

Trên những cánh đồng dứa, mía ở Xuân Tín, Yên Phú, người dân vẫn đang ngóng từng ngày nước rút. Phía dưới lớp bùn nước là những gốc cây được đầu tư bằng tiền bạc, công sức và cả kỳ vọng về một vụ mùa cho thu nhập. Một khi nước còn lưu lại trên ruộng cũng đồng nghĩa với thêm một phần hy vọng của người trồng cây dần tắt.