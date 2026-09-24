Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Đỗ Quang Hưng

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ trao Quyết định và tặng hoa cho đồng chí Đỗ Quang Hưng. Ảnh: KTNN CN III

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc KTNN cùng toàn thể công chức, người lao động KTNN chuyên ngành III.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo đã công bố Quyết định số 806/QĐ-KTNN ngày 07/7/2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01/10/2026 đối với ông Đỗ Quang Hưng.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ đã trao Quyết định, tặng hoa và quà lưu niệm của KTNN cho đồng chí Đỗ Quang Hưng.

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Đỗ Văn Tạo tặng hoa cho đồng chí Đỗ Quang Hưng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo KTNN, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ bày tỏ sự trân trọng trước những đóng góp của đồng chí Đỗ Quang Hưng đối với sự phát triển của Ngành nói chung và KTNN chuyên ngành III nói riêng.

Trải qua nhiều vị trí công tác, với hơn 23 năm cống hiến cho KTNN (trước đó công tác tại Bộ Tài chính), đồng chí Đỗ Quang Hưng đã thể hiện rõ bản lĩnh, trình độ chuyên môn vững vàng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều đóng góp tích cực vào thành tích chung của các đơn vị.

Lãnh đạo KTNN chuyên ngành III tặng quà cho đồng chí Đỗ Quang Hưng.

Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cũng chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Hưng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Ngành giao phó. Đồng thời, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước bày tỏ mong muốn đồng chí tiếp tục giữ vững mối liên hệ gắn bó với đơn vị, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm quý báu để góp phần vào sự phát triển chung của hoạt động kiểm toán trong thời gian tới.

Đại diện Hội cựu chiến binh KTNN tặng hoa cho đồng chí Đỗ Quang Hưng.

Thay mặt lãnh đạo đơn vị, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Vũ Ngọc Tuấn khẳng định, với hơn 23 năm công tác trong Ngành, đồng chí Đỗ Quang Hưng luôn giữ vững phẩm chất chính trị, tinh thần tận tụy, trách nhiệm và là tấm gương về sự đoàn kết trong tập thể. Những kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp mà đồng chí Đỗ Quang Hưng để lại là nguồn tài sản quý báu để các thế hệ kế cận tiếp nối và phát huy.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Hưng đã hoàn thành nhiệm vụ của một công chức nhà nước, đồng thời chúc đồng chí cùng gia đình hạnh phúc, thành công, bước sang một chặng đường mới với nhiều niềm vui mới.

Công chức KTNN chuyên ngành III chúc mừng đồng chí Đỗ Quang Hưng nghỉ hưu theo chế độ.

Xúc động phát biểu tại buổi trao Quyết định, đồng chí Đỗ Quang Hưng gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, lãnh đạo KTNN, tập thể KTNN chuyên ngành III đã luôn đồng hành, quan tâm và tạo điều kiện trong suốt chặng đường công tác; đồng thời khẳng định, sự thành công của bản thân gắn liền với sự hỗ trợ, phối hợp hiệu quả của các thế hệ đồng nghiệp.

Dù nghỉ chế độ, song đồng chí cho biết sẽ luôn theo sát, ủng hộ và tiếp tục dõi theo sự phát triển của Ngành, của đơn vị và mong muốn KTNN nói chung và KTNN chuyên ngành III nói riêng ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa.

Đồng chí Đỗ Quang Hưng gửi lời chúc lãnh đạo KTNN, KTNN chuyên ngành III, các đơn vị trực thuộc, cùng các đồng nghiệp luôn vững vàng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành công hơn nữa trong công việc và cuộc sống./.