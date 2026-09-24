Đắk Lắk chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất

Ban Chỉ huy quân sự xã Hòa Thịnh giúp nhân dân thu hoạch lúa trước tình hình mưa lớn, gây ngập lụt. (Ảnh: CTV)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 23/9 đến hết ngày 24/9, tỉnh Đắk Lắk tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm; tổng lượng mưa cả đợt từ chiều 21/9 đến hết ngày 24/9 phổ biến 120-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Mưa lớn kéo dài có khả năng gây ngập úng tại vùng trũng, thấp, ngập cục bộ tại khu đô thị, khu công nghiệp; nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; đồng thời mưa dông có thể kèm theo lốc, sét, gió mạnh gây thiệt hại về người, nhà cửa, cây cối và công trình.

Công an xã Hòa Thịnh giúp nhân dân thu hoạch sắn nhằm giảm thiệt hại do thiên tai gây ra. (Ảnh: CTV)

Thực hiện Công điện số 66/CĐ-TTg ngày 21/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ; để chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 26/5/2026 và Phương án số 6250/PA-UBND ngày 8/5/2026 về tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 27/CT-UBND ngày 5/9/2026 về việc tăng cường công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan những tháng cuối năm 2026 trên địa bàn tỉnh; theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá; theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các phương án phòng ngừa, ứng phó, kịp thời khắc phục thiệt hại do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở theo thẩm quyền.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hòa Thịnh Phương Văn Lành triển khai các phương án ứng phó với thiên tai. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai; tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng tránh.

Rà soát ngay các khu vực có nguy cơ ngập sâu, ngập cục bộ, lũ quét, sạt lở đất, nhất là khu vực ven sông, suối, vùng trũng thấp, khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu, khu dân cư nằm trong vùng có nguy cơ mất an toàn; chủ động phương án sơ tán, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu hoặc các tình huống nguy hiểm khác.

Tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm xung yếu, các tuyến đường, cầu, cống, ngầm, tràn có nguy cơ ngập, nước chảy xiết; bố trí lực lượng, phương tiện, biển cảnh báo, rào chắn và người trực tại các vị trí nguy hiểm; kiên quyết không để người và phương tiện đi qua khi không bảo đảm an toàn.

Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”; bảo đảm lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập, chia cắt; không để người dân thiếu đói, thiếu nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu do mưa lũ.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Thịnh chuẩn bị ca nô và phao cứu hộ chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2026. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Kiểm tra, khơi thông hệ thống thoát nước, dòng chảy tại khu dân cư, khu đô thị, khu vực sản xuất; chủ động xử lý các điểm có nguy cơ gây ngập úng cục bộ.

Chủ động bảo vệ nhà cửa, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông, hồ đập, công trình phòng, chống thiên tai và các cơ sở hạ tầng thiết yếu; tổ chức di chuyển tài sản, vật nuôi, cây trồng ở những khu vực có nguy cơ bị ngập, sạt lở đến nơi an toàn khi cần thiết.

Khi xảy ra sự cố, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả kịp thời; ưu tiên cao nhất việc bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Chủ động lực lượng, phương tiện để ứng cứu các khu vực bị chia cắt; không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ, lúng túng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường:

Theo dõi sát diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thường xuyên cập nhật các bản tin của cơ quan khí tượng thủy văn, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ứng phó phù hợp với diễn biến thực tế.

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương rà soát các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu; hướng dẫn địa phương triển khai các phương án phòng, chống, sơ tán dân cư và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo dõi tình hình an toàn hồ chứa thủy lợi, đê điều, công trình phòng, chống thiên tai; phối hợp các đơn vị quản lý hồ chứa để thực hiện vận hành bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với các đơn vị quản lý, khai thác hồ chứa thủy lợi, thủy điện: Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 14793/UBND-NNMT ngày 21/9/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá trên địa bàn tỉnh; Công điện số 17/CĐ-TL-ATĐ ngày 21/9/2026 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi-Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, dự báo, cảnh báo trên lưu vực; chủ động quan trắc, rà soát khả năng tích nước, dung tích phòng lũ và vận hành điều tiết hồ chứa theo đúng thẩm quyền, quy trình, quy định; chủ động đón lũ, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du. Đặc biệt, kiểm tra, rà soát các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu, hồ đang thi công, hư hỏng, xuống cấp và khu vực hạ du; bố trí lực lượng thường trực, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ đối với các hồ thuộc diện phải thực hiện; không để xảy ra vận hành bất thường gây mất an toàn công trình và vùng hạ du. Chủ động thông báo, cảnh báo kịp thời cho chính quyền địa phương và Nhân dân vùng hạ du trước khi xả nước và khi có nguy cơ xảy ra sự cố; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an toàn cho người dân.

Công an xã Hòa Thịnh diễn tập ứng phó, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa, lũ năm 2026. (Ảnh: CTV)

Sở Công thương theo dõi, phối hợp điều hành bảo đảm an toàn đối với các hồ thủy điện thuộc phạm vi quản lý; phối hợp các đơn vị liên quan bảo đảm cung ứng điện, xăng dầu, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ Nhân dân trong thời gian xảy ra mưa lũ, nhất là tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Sở Xây dựng chỉ đạo, phối hợp kiểm tra, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường, cầu, cống, ngầm, tràn và các công trình giao thông có nguy cơ bị ngập, sạt lở; kịp thời bố trí lực lượng cảnh giới, phân luồng, hạn chế hoặc tạm dừng lưu thông tại các vị trí không bảo đảm an toàn; chủ động kiểm tra, có biện pháp bảo đảm an toàn đối với các công trình xây dựng, nhà ở, công trình đang thi công, hệ thống thoát nước đô thị; xử lý kịp thời các điểm có nguy cơ mất an toàn do mưa lớn, gió mạnh.

Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn, sơ tán dân cư, khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động triển khai các phương án phòng, chống, ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; phối hợp chặt chẽ các địa phương trong công tác cứu hộ, cứu nạn, bảo đảm an sinh xã hội và khắc phục hậu quả thiên tai; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị theo phương châm “bốn tại chỗ”, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu.

Tổ chức trực ban phòng, chống thiên tai theo quy định; theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ quét và thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình thiên tai, thiệt hại về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu chủ quan, lơ là, không triển khai kịp thời các biện pháp phòng ngừa, ứng phó, dẫn đến thiệt hại về người và tài sản do thiên tai.