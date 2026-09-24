Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng quà Trung thu cho trẻ em xã Văn Lăng

Đồng chí Đỗ Đức Công trao các phần quà đến thiếu nhi xã Văn Lăng.

Tại chương trình, Đoàn đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng, cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn xã.

Tiết mục văn nghệ của thiếu nhi xã Văn Lăng.

Những phần quà là sự động viên đối với các em và gia đình, góp thêm niềm vui để các em đón Tết Trung thu đầm ấm.

Nhân dịp này, UBND xã Văn Lăng cũng trao 10 phần quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại các trường tiểu học và trung học cơ sở.

Đoàn công tác của tỉnh tặng quà cho trẻ em xã Văn Lăng.

Xã Văn Lăng hiện có trên 2.000 trẻ em; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 64% dân số. Trong tổng số 2.248 hộ dân, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 13%. Vì vậy, việc quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.