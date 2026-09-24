Bao giờ tuyến đường ven biển 1.919 tỷ đồng ở Thanh Hóa thông xe?

Tuyến đường dài gần 24km, tổng vốn 1.919 tỷ đồng

Theo Ban Quản lý dự án công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư), tính tới ngày 24/9, các hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến toàn bộ phần xây dựng hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Tuy nhiên, hạng mục điện chiếu sáng và đèn tín hiệu giao thông dự kiến phải đến cuối tháng 11/2026 mới hoàn tất.

Đầu tuyến nối với đường Bút Sơn- Hải Tiến

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4500/QĐ-UBND ngày 22/10/2020. Dự án sau đó được điều chỉnh tại Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 21/4/2025 và Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 27/1/2026.

Theo quy hoạch điều chỉnh, tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 23,723km, đi qua địa phận các xã Tân Tiến, Nga Sơn, Vạn Lộc, Hoa Lộc, Hoằng Tiến và Hoằng Thanh.

Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành

Dự án được đầu tư theo quy mô đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h. Mặt đường sử dụng kết cấu cấp cao A1, với mô đun đàn hồi yêu cầu từ 140 MPa trở lên.

Nền đường có bề rộng 12m; phần mặt đường và lề gia cố rộng 11m, hai bên lề đất rộng 0,5m mỗi bên. Đối với các công trình cầu, dự án được thiết kế theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ TCVN 11823:2017, sử dụng tải trọng thiết kế HL93.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.919 tỷ đồng, thời gian hoàn thành được xác định trong năm 2026. Dự án được khởi công từ tháng 12/2021. Hai nhà thầu, liên danh nhà thầu đang triển khai các gói thầu xây lắp chính trên toàn tuyến.

Xử lý điểm cuối cùng kết nối lên cầu thông từ Hậu Lộc qua Nga Sơn

Cụ thể, Công ty cổ phần Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi thực hiện Gói thầu số 05, đoạn từ Km0+00 đến Km7+645. Gói thầu số 06, đoạn từ Km7+645 đến Km23+723, do Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung và Công ty cổ phần xây dựng và lắp máy Trung Nam thực hiện.

Các hạng mục chính cơ bản hoàn thành

Sau gần 5 năm triển khai, dự án hiện đã cơ bản hoàn thành các khối lượng xây dựng chính. Theo tiến độ được cập nhật, toàn bộ phần nền đường, mặt đường, hệ thống công trình thoát nước và 4/4 cầu trên tuyến đã cơ bản hoàn thành.

Kết nối liên vùng khi tuyến đường đưa vào khai thác, sử dụng

Hiện các nhà thầu đang tập trung thi công những hạng mục còn lại, gồm hệ thống an toàn giao thông, vuốt nối các tuyến đường ngang dân sinh và hoàn thiện công trình. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ phần xây dựng công trình trước ngày 30/9/2026.

Tuy nhiên, để tuyến đường hoàn chỉnh về hạ tầng kỹ thuật, vẫn còn một hạng mục đáng chú ý là hệ thống điện chiếu sáng, bao gồm cả đèn tín hiệu giao thông. Gói thầu này hiện đang được thực hiện các thủ tục đấu thầu để lựa chọn nhà thầu và dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Vùng đất khó ven biển Thanh Hóa sẽ được khai phá

Như vậy, nếu tiến độ được đảm bảo, phần xây dựng chính của tuyến đường có thể hoàn thành vào cuối tháng 9/2026, trong khi các hạng mục điện chiếu sáng và đèn tín hiệu dự kiến hoàn tất vào cuối tháng 11/2026.

Khai phá vùng đất khó ven biển của Thanh Hóa

Khi hoàn thành, tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực ven biển Thanh Hóa, hình thành một trục giao thông chính dọc ven biển và kết nối thuận lợi hơn với hệ thống giao thông trong khu vực.

Tuyến đường được kỳ vọng tạo điều kiện khai thác hiệu quả hơn tài nguyên biển và vùng ven biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương có biển.

Bên cạnh vai trò giao thông, công trình còn được xác định có ý nghĩa trong việc kết hợp với hệ thống đê biển và đường phòng thủ ven biển. Qua đó, tuyến đường có thể hỗ trợ công tác ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, đồng thời góp phần củng cố quốc phòng, an ninh khu vực.

Với tổng mức đầu tư 1.919 tỷ đồng, tuyến đường Nga Sơn - Hoằng Hóa là một trong những công trình giao thông quan trọng được triển khai nhằm tăng cường kết nối khu vực ven biển của Thanh Hóa. Đặc biệt là các vùng đất khó khăn, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ như khu vực ven biển.