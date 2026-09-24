Công an Đồng Nai sẵn sàng giúp dân ứng phó với mưa, lũ

Những ngày qua, thời tiết trên địa bàn TP Đồng Nai diễn biến phức tạp, nhiều nơi xuất hiện mưa lớn khiến một số tuyến đường, khu dân cư bị ngập cục bộ. Tại các khu vực trũng thấp, ven sông, suối như phường Phước Tân, Long Bình, Xuân Lộc, Trị An, Bình Long, xã Đak Nhau, Bình Minh, Phước Thái, Nam Cát Tiên... mực nước có thời điểm dâng nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân.

Công an cơ sở hỗ trợ người dân vùng bị ngập.

Trước tình hình trên, Công an các xã, phường đã huy động cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (BVANTT) ở cơ sở bám địa bàn, kịp thời có mặt tại những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở để hỗ trợ người dân. Phối hợp chính quyền địa phương rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây xanh gãy đổ và những tuyến đường thường xuyên bị ngập để chủ động phương án ứng phó.

Tại các điểm ngập, Công an địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo, phân luồng, chốt chặn tại những vị trí nước chảy xiết, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông an toàn, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển khi tình hình mưa, lũ diễn biến phức tạp.

Hỗ trợ người dân di chuyển tài sản khỏi khu vực ngập lụt.

Phường Phước Tân là một trong những địa bàn có nhiều khu vực thấp trũng, sông, suối chảy qua nên thường xuyên chịu ảnh hưởng khi mưa lớn kéo dài. Có thời điểm gần 400 hộ dân bị ngập, nước dâng khoảng 1,5m. Để hỗ trợ người dân, Công an phường đã phối hợp lực lượng Quân sự và các lực lượng tại chỗ tổ chức kiểm tra những khu vực xung yếu, nắm tình hình từng khu dân cư, sẵn sàng hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Thượng tá Đỗ Văn Bằng, Trưởng Công an phường Phước Tân cho biết, trong những ngày mưa, lũ vừa qua, Công an phường đã phối hợp với lực lượng tham gia BVANTT ở cơ sở bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình từng khu dân cư, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, ứng phó. Khi có nguy cơ ngập sâu, lực lượng ứng trực nhanh chóng hỗ trợ người dân, nhất là người già, trẻ em, di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời bảo vệ tài sản của các hộ dân.

Công an hướng dẫn cho phương tiện di chuyển trên một tuyến đường bị ngập.

Không chỉ chủ động lực lượng tại cơ sở, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an TP Đồng Nai cũng đã triển khai các phương án ứng phó với thiên tai trong mùa mưa bão năm nay. Các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực được yêu cầu chủ động phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Phương tiện, thiết bị chuyên dụng được kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, bảo đảm sẵn sàng hoạt động khi có yêu cầu.

Thực hiện phương châm “Khi dân cần, khi dân khó có Công an”, tại những khu vực bị ngập sâu trong những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã có mặt hỗ trợ người dân vận chuyển lương thực, đồ đạc ra khỏi khu vực ngập; hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

CSGT đường thuỷ kiểm tra phương tiện chở người trên sông.

Cùng với công tác CNCH, lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cũng chủ động các phương án bảo đảm an toàn giao thông khi mực nước trên các tuyến sông dâng cao. Tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn đường thủy; tuyên truyền, nhắc nhở người điều khiển phương tiện và người dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy, nhất là trong điều kiện mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, dòng chảy thay đổi.

Trung tá Trần Ngọc Tiến, Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông đường thủy Long Hưng cho biết, trong thời điểm mưa lớn, nước sông dâng, Cảnh sát giao thông đường thủy tăng cường tuần tra tại những khu vực có nhiều phương tiện hoạt động, bến đò, điểm đưa đón khách và các tuyến sông có nguy cơ mất an toàn. Tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển, việc trang bị và sử dụng áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh… để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp còn chủ quan, chưa thực hiện đầy đủ quy định.

Công an cơ sở kiểm tra địa bàn bị ngập lụt.

Theo Công an TP Đồng Nai, mưa lớn kết hợp triều cường và lượng nước từ thượng nguồn đổ về có thể khiến mực nước sông Đồng Nai dâng cao, gây ngập tại các khu vực ven sông, vùng trũng thấp. Do đó, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra.