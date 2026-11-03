Cái ôm của người cha

“Bấy lâu nay, cha đã sai rồi, con trai à. Cha xin lỗi vì đã không thấu hiểu những gì con phải trải qua. Từ nay về sau, cha sẽ đứng về phía con…”. Một người cha đã đến thăm con trai mình tại Trại giáo dưỡng thanh thiếu niên Jeonju (trường THCS và THPT Songcheon) ở tỉnh Jeonbuk, rồi ôm chặt lấy con vào lòng. Chỉ mới vài tháng trước thôi, người con trai ấy thậm chí còn chẳng thể đối diện với cha mình. Từng chịu đựng những tổn thương sâu sắc từ việc bị ngược đãi, bạo lực học đường và bắt nạt, dẫn đến trầm cảm, rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), rối loạn giấc ngủ, thậm chí là nhiều lần tìm cách tự tử và tham gia vào các hành vi phạm pháp thì vào ngày hôm đó, trong vòng tay của cha, nam sinh 15 tuổi ấy đã tìm thấy một khởi đầu mới.

Theo thông tin từ Trại giáo dưỡng thanh thiếu niên Jeonju, một nam thiếu niên được gọi là "A", người lớn lên trong một gia đình đa văn hóa đã trải qua nhiều khó khăn trong thời thơ ấu, bao gồm việc cha mẹ ly hôn, gia đình bất ổn về tài chính, cách giáo dục không phù hợp từ người cha, cũng như tình trạng bị bạn bè bạo hành và bắt nạt. Những tổn thương và sự phẫn nộ tích tụ từ đó đã khiến A từng có ý định tự làm hại bản thân và tham gia vào các hành vi phạm pháp. Sau phán quyết của tòa án vào tháng Sáu, A được đưa vào một trại giáo dưỡng và chuyển đến cơ sở tại Jeonju vào tháng kế tiếp.

Thời gian đầu, mỗi khi được các giáo viên hỏi thăm, A thường đáp lại một cách cộc lốc: "Chẳng có gì để nói cả. Tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi". Dù đang được điều trị chứng trầm cảm và rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), A vẫn phải vật lộn với nỗi lo âu, rối loạn giấc ngủ và những cơn bốc đồng cảm xúc khó kiểm soát.

Một chuyển biến tích cực đã bắt đầu khi các nhân viên tại đây dành thời gian để thực sự thấu hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí A. Giáo viên chủ nhiệm và chuyên gia tư vấn tâm lý không coi hành vi của A đơn thuần là sự chống đối, thay vào đó, họ kiên trì lắng nghe em. Họ hỗ trợ quá trình điều trị y tế, khuyến khích A tham gia các hoạt động thể chất, đồng thời dạy A cách diễn đạt sự tức giận bằng lời nói thay vì kìm nén hoặc bộc phát một cách tiêu cực.

Dần dần, A bắt đầu thay đổi. A không còn phản ứng giận dữ trước những chuyện nhỏ nhặt, thay vào đó, A học cách giải quyết xung đột bằng cách trò chuyện, thậm chí còn chủ động thể hiện sự tử tế với bạn bè. Trong một buổi tư vấn vào đầu tháng trước, A chia sẻ: "Dạo này tôi không còn dễ bị tổn thương như trước nữa, và cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở đây. Ngay cả khi có vấn đề với bạn bè, tôi cũng có thể cùng họ trao đổi để giải quyết, và cảm thấy tâm trí mình thật bình yên".

Sự thay đổi này còn lan tỏa đến cả gia đình của A. Để đảm bảo quá trình phục hồi của A có thể tiếp tục sau khi trở về với xã hội, các nhân viên đã tạo điều kiện để người cha đến thăm. Ông đã đến trại giáo dưỡng bốn lần để gặp con trai. Quá trình này cũng giúp người cha nhìn nhận lại cách nuôi dạy con cái của chính mình. Mặc dù ban đầu A gặp khó khăn trong việc buông bỏ oán giận đối với cha mình, nhưng qua những lần gặp gỡ, cậu dần dần cởi mở hơn.

Xét đến sự cải thiện trong thái độ của A cũng như việc hàn gắn các mối quan hệ gia đình, Ủy ban Đánh giá Quản chế Gwangju đã quyết định cho phép cậu được trả tự do có điều kiện. Khi đoàn tụ với con trai, người cha đã xin lỗi vì những sai lầm trong quá khứ, trong khi A bày tỏ lòng biết ơn đối với các thầy cô giáo, những người đã luôn ủng hộ và không bao giờ từ bỏ cậu. Cậu cũng hứa sẽ tiếp tục việc học và không bao giờ tái vi phạm pháp luật nữa.

Suy cho cùng, điều lay động trái tim cậu bé không phải là những bài giáo huấn to tát, mà chính là những người thầy đã dành thời gian lắng nghe cậu, và người cha, dù có phần muộn màng, đã chủ động tiến về phía con mình. Bằng cách đó, cánh cửa trái tim vốn từng đóng chặt nay đã mở ra một lần nữa.

Điều mà A cần không chỉ đơn thuần là sự trừng phạt cho những lỗi lầm đã gây ra. A cần những người lớn biết lắng nghe câu chuyện của mình, thấu hiểu căn nguyên của sự giận dữ trong lòng, và tin tưởng vào khả năng làm lại từ đầu. Các thầy cô giáo đã chú tâm quan sát ngay cả những thay đổi tích cực nhỏ nhất, còn người cha thì chủ động nhìn nhận lại cách nuôi dạy con của chính mình để kết nối lại với con trai.

Suy cho cùng, điều thực sự chạm đến trái tim của các bạn trẻ không phải là những khẩu hiệu to tát, mà chính là sự quan tâm kiên trì từ những người lớn, những người đã chọn không bao giờ từ bỏ họ.