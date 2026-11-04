Hot Mom Vi Vi chia sẻ hành trình giảm 15kg sau sinh

Vi Vi hiện là Founder thương hiệu thời trang nữ Billion Girl, đồng thời hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Bên cạnh công việc, cô còn đảm nhận vai trò làm mẹ của hai em bé.

Sau lần sinh thứ hai, hành trình lấy lại vóc dáng của cô trải qua không ít thử thách, từ tình trạng chùng nhão vùng bụng đến giai đoạn tăng cân trở lại vì căng thẳng.

Gần 10 tháng để cơ thể phục hồi sau sinh

Trước khi mang thai lần hai, Vi Vi nặng khoảng 48kg. Trong thai kỳ, cô tăng 16kg, đạt mức 64kg. Sau sinh, cân nặng hiện tại của cô duy trì ở mức 49kg, vòng eo khoảng 62cm.

Theo Vi Vi, cơ thể bắt đầu có những thay đổi rõ rệt sau khoảng ba tháng sinh con. Tuy nhiên, để thực sự cảm thấy vóc dáng ổn định và trở lại trạng thái mong muốn, cô cần gần 10 tháng.

Dù cân nặng đã gần trở về mức trước khi mang thai, những dấu vết của quá trình sinh nở vẫn hiện diện. Sau lần sinh thứ hai, vùng bụng và eo của Vi Vi bị chùng nhão đáng kể. Tình trạng tách cơ bụng cũng khiến vòng hai không hoàn toàn phẳng, dù lượng mỡ đã giảm.

Trải nghiệm này giúp cô nhận ra giảm cân, giảm mỡ, phục hồi cơ bụng và cải thiện độ săn chắc của da là những quá trình khác nhau. Việc cân nặng trở lại mức cũ không đồng nghĩa cơ thể sẽ hoàn toàn giống trước khi mang thai.

Tập luyện linh hoạt, không chạy theo cường độ

Vi Vi sinh mổ và bắt đầu vận động trở lại sau khoảng một tháng rưỡi. Tuy nhiên, cô không vội quay lại cường độ tập luyện như trước khi mang thai. Có nhiều năm kinh nghiệm tập gym, cô từng gặp chấn thương lưng do squat với mức tạ nặng và phải trải qua thời gian dài phục hồi. Vì vậy, trong giai đoạn sau sinh, Vi Vi chú trọng hơn đến khả năng thích nghi của cơ thể.

Hiện tại, cô duy trì khoảng năm buổi tập mỗi tuần tại nhà và phòng gym, kết hợp các bài tập gym, cardio và HIIT. Lịch tập được điều chỉnh tùy theo thể trạng và quỹ thời gian.

Với công việc kinh doanh cùng việc chăm sóc hai con nhỏ, không phải ngày nào Vi Vi cũng có thể hoàn thành một buổi tập đầy đủ. Có những hôm cô chỉ dành được 30 phút để vận động.

Khi các con ốm hoặc lịch sinh hoạt thay đổi, cô sẵn sàng nghỉ ngơi hoặc giảm cường độ tập luyện.

Theo cô, phụ nữ sau sinh, đặc biệt là những người sinh mổ hoặc gặp tình trạng tách cơ bụng, cần lựa chọn thời điểm và hình thức tập luyện phù hợp với mức độ phục hồi của bản thân.

Không nhịn ăn, ưu tiên chế độ dinh dưỡng cân bằng

Trong quá trình lấy lại vóc dáng, Vi Vi không lựa chọn phương pháp nhịn ăn hay cắt bỏ hoàn toàn tinh bột. Cô cho rằng cơ thể cần đủ năng lượng để đáp ứng đồng thời việc chăm sóc con, điều hành công việc và duy trì tập luyện.

Khẩu phần ăn hằng ngày của cô thường có khoảng 350g thịt nạc hoặc cá, chia đều ba bữa chính. Bên cạnh đó, cô bổ sung một bữa phụ với trái cây hoặc sữa chua. Đây là chế độ ăn được Vi Vi xây dựng dựa trên mục tiêu và nhịp sinh hoạt cá nhân, không phải công thức áp dụng chung cho tất cả phụ nữ sau sinh.

Từng tăng cân trở lại vì căng thẳng

Hành trình về dáng của Vi Vi không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khoảng tháng thứ bảy sau sinh, cô từng tăng cân trở lại trong giai đoạn chịu nhiều áp lực.

Thời điểm đó, nội tiết và nhịp sinh hoạt của cô vẫn chưa thực sự ổn định. Ban đầu, Vi Vi nghĩ đến việc tăng cường độ tập luyện để nhanh chóng kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, cô nhận ra việc liên tục gây áp lực lên cơ thể khi tinh thần đang căng thẳng chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Sau đó, cô quyết định giảm cường độ tập, điều chỉnh thời gian sinh hoạt và ưu tiên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đừng chờ gầy trở lại mới cảm thấy mình đẹp

Nhìn lại hành trình sau sinh, Vi Vi cho rằng phụ nữ không nên biến việc lấy lại vóc dáng thành cuộc đua hay thước đo về sự nỗ lực.

Theo cô, mỗi người có cơ địa, hoàn cảnh và tốc độ phục hồi khác nhau. Một người giảm cân nhanh không có nghĩa họ cố gắng nhiều hơn, cũng như người cần nhiều thời gian hơn không đồng nghĩa với việc thiếu kỷ luật.

Thông điệp cô muốn gửi đến những phụ nữ đang chịu áp lực về ngoại hình sau sinh là đừng chờ đến khi đạt được số cân mong muốn mới cho phép bản thân cảm thấy đẹp.

Cơ thể sau sinh có thể không hoàn toàn giống trước đây, nhưng những thay đổi ấy không làm giảm đi giá trị của người phụ nữ. Với Vi Vi, điều quan trọng không chỉ là lấy lại vóc dáng mà còn là học cách lắng nghe cơ thể, điều chỉnh nhịp sống và trân trọng chính mình trong từng giai đoạn.