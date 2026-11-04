Cụ ông 70 tuổi đau bụng, sụt cân nhưng không đi khám, bác sĩ phát hiện sự thật đáng sợ

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã phẫu thuật cấp cứu cho người bệnh 70 tuổi bị tắc ruột do ung thư đại tràng giai đoạn muộn.

Bệnh nhân M.V.B. (70 tuổi, ở phường Hạ Long, Tp.Quảng Ninh) có tiền sử đái tháo đường tuýp 2 đang điều trị. Khoảng 9 tháng trước khi nhập viện, người bệnh ăn uống kém, gầy sút cân khoảng 8 kg.

Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, người bệnh xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn và hạ sườn phải, chướng bụng tăng nhưng không đi thăm khám mà tự mua thuốc điều trị tại nhà. Hai ngày trước khi vào viện, các cơn đau trở nên dữ dội hơn, đau quặn từng cơn, không đại tiện được.

Cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy, kết quả chụp CT Scanner ổ bụng ghi nhận hình ảnh tắc ruột do dày thành đại tràng góc lách, theo dõi u đại tràng. Ruột thừa tăng kích thước, nhiều dị vật tăng tỉ trọng trong lòng ruột thừa, đại tràng và hỗng tràng, dịch giữa các quai ruột.

Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ hội chẩn chuyên khoa xác định tình trạng tắc ruột, nghi do khối u đại tràng góc lách trên nền bệnh lý đái tháo đường tuýp 2 và chỉ định phẫu thuật cấp cứu xử trí.

Ê-kíp phẫu thuật của BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy đã thực hiện phẫu thuật với mục tiêu xử trí nguyên nhân gây tắc ruột kèm khối u. Quá trình mở ổ bụng ghi nhận dạ dày, ruột non và các đoạn đại tràng phía trên vị trí tắc giãn lớn. Đặc biệt, đại tràng giãn tối đa tới 13 cm. Tại đại tràng góc lách, các bác sĩ phát hiện khối u dạng vòng nhẫn, kích thước khoảng 3 x 5 cm, xâm lấn thanh mạc, hạch mạc treo cứng kích thước khoảng 1 x 1 cm.

Ê-kíp phẫu thuật đã thực hiện cắt đoạn đại tràng trái chứa khối u, kết hợp vét hạch, làm hậu môn nhân tạo, đảm bảo lưu thông tiêu hóa, diện cắt triệt căn ung thư.

Bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện Bãi Cháy

Kết quả giải phẫu bệnh sau phẫu thuật xác định tổn thương là ung thư biểu mô tuyến đại tràng biệt hóa vừa, xâm nhập thanh mạc. Sau phẫu thuật 10 ngày, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện.

Đánh giá về ca phẫu thuật, BS Nguyễn Văn Dũng – Trưởng Khoa Ung bướu 1, Bệnh viện Bãi Cháy, cho biết: "Đây là trường hợp tắc ruột do khối u đại tràng có tính chất phức tạp. Khối u nằm tại vị trí góc lách, gây hẹp lòng đại tràng, khiến các đoạn ruột phía trên giãn lớn, có đoạn đường kính lên tới 13 cm. Khi đại tràng giãn quá mức, áp lực trong lòng ruột tăng cao, nguy cơ thiếu máu thành ruột, hoại tử, thủng ruột và viêm phúc mạc cũng gia tăng.

Đối với những trường hợp ung thư đại tràng gây tắc ruột, mục tiêu điều trị không chỉ là loại bỏ khối u và giải quyết tình trạng tắc nghẽn mà còn phải hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật. Trong trường hợp đại tràng giãn lớn, tình trạng ruột không thuận lợi cho việc nối ngay hai đầu ruột, phương án đưa đại tràng ra làm hậu môn nhân tạo được lựa chọn nhằm giảm nguy cơ rò miệng nối và bảo đảm an toàn cho người bệnh."

Đáng lưu ý ở trường hợp này người bệnh đã có những dấu hiệu bất thường kéo dài như sụt cân nhiều, ăn uống kém nhưng trì hoãn thăm khám dẫn đến biến chứng tắc ruột nghiêm trọng làm cho quá trình điều trị trở nên phức tạp, hạn chế cơ hội lựa chọn phương pháp phẫu thuật tối ưu cắt u, tạo miệng nối ngay mà phải đặt hậu môn nhân tạo ảnh hưởng đến tâm lý, chất lượng cuộc sống.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy, ung thư đại trực tràng là bệnh lý ác tính có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài, đặc biệt ở giai đoạn sớm khi các biểu hiện lâm sàng thường không rõ ràng.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể không xuất hiện triệu chứng rõ rệt hoặc chỉ có những biểu hiện dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường như đau bụng âm ỉ, đầy hơi, rối loạn đại tiện, táo bón, tiêu chảy hoặc thay đổi tính chất phân.

Khi khối u phát triển, xâm lấn sâu vào thành ruột hoặc làm hẹp lòng đại tràng, người bệnh có thể xuất hiện tình trạng tắc ruột với các biểu hiện đau bụng quặn từng cơn, chướng bụng tăng dần, bí đại tiện, bí trung tiện hoặc nôn. Đây là biến chứng nguy hiểm, cần được chẩn đoán và xử trí phẫu thuật khẩn cấp. Trong những trường hợp đại tràng giãn lớn kéo dài, áp lực trong lòng ruột tăng cao có thể làm suy giảm tưới máu thành ruột, dẫn đến hoại tử, thủng ruột, viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn nặng, đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy khuyến cáo người dân cần chủ động thăm khám chuyên khoa tiêu hóa khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, táo bón hoặc tiêu chảy dai dẳng, đại tiện ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, chán ăn, mệt mỏi hoặc thiếu máu chưa xác định được nguyên nhân.

Đặc biệt, khi xuất hiện đau bụng dữ dội, chướng bụng tăng nhanh, bí trung đại tiện hoặc nôn nhiều…, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá, xử trí kịp thời.

Người dân nên định kỳ khám sức khỏe, nội soi dạ dày, đại trực tràng, đặc biệt là những người trên 40 tuổi để tầm soát, phát hiện sớm các bệnh lý ung thư đường tiêu hóa. Đặc biệt là những trường hợp có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng, đa polyp đại tràng hoặc các yếu tố nguy cơ cao cần thăm khám bác sĩ chuyên khoa tư vấn thời điểm và phương pháp sàng lọc phù hợp.