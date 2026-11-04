Ngoại tình trong tư tưởng vì bị chồng 'bỏ đói' cảm xúc

Ảnh minh họa Freepik

Sự vô cảm của người chồng "điểm 10"

Chồng hơn cô 7 tuổi, là một người đàn ông thành đạt, có vị trí vững vàng trong xã hội, sở hữu cả nhà riêng lẫn xe sang. Ngày ấy, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Bản thân cô cũng từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn khi chọn được một "bến đỗ" trưởng thành, luôn biết cách vẽ ra một tương lai ấm êm và đầy trách nhiệm.

Thế nhưng, vỏ bọc ấy nhanh chóng sụp đổ chỉ sau vài tháng chung sống. Bước qua cánh cửa gia đình, cô bắt đầu thấm thía sự cô đơn đến tột cùng.

Chồng cô là mẫu người mang đậm tính cách ái kỷ: Luôn cho mình là chuẩn mực và thản nhiên coi thường cảm xúc của vợ. Mỗi lần thấy vợ buồn, anh dửng dưng chất vấn. Khi vợ rơi nước mắt, anh gán cho cô cái nhãn "làm quá mọi chuyện". Ngay cả một cái ôm vỗ về ân cần nhất, anh cũng gạt phắt đi bằng câu nói ráo hoảnh: "Người lớn rồi, sao cứ đòi hỏi những thứ trẻ con như thế?".

Sự vô cảm ấy len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống thường nhật. Lần ấy cô ốm sốt 39 độ, người mệt rã rời, cô nhắn tin mong anh về sớm mua giúp bát cháo. Gần 10 giờ đêm, người chồng bước chân về nhà, liếc nhìn người vợ đang nằm bệt trên giường rồi hỏi một câu dửng dưng: "Em đã uống thuốc chưa? Sao không tự đặt đồ ăn? Anh cũng mệt cả ngày rồi". Anh không quên mua thuốc, nhưng suốt đêm đó, tuyệt nhiên không một câu hỏi han, không một cử chỉ chăm sóc vợ.

Ngay cả chiếc váy mới cô mặc, niềm vui nho nhỏ cô muốn khoe với chồng cũng bị anh tạt một gáo nước lạnh: "Em béo lên rồi đấy, mặc cái này lộ hết khuyết điểm". Khi cô lặng lẽ đi thay chiếc khác, anh thậm chí chẳng buồn nhận ra. Những tổn thương chốn công sở cô mang về nhà chia sẻ với chồng cũng chỉ nhận lại sự phán xét: "Chắc em phải xem lại cách cư xử, người ta không tự nhiên ghét em đâu".

Dần dần, cô chọn cách im lặng. Đêm đêm, nằm cạnh người đàn ông đầu gối tay ấp nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa như hai thế giới. Chồng cô mải mê lướt điện thoại, xem video rồi quay lưng chìm vào giấc ngủ. Những lần cô rụt rè chủ động ôm chồng từ phía sau, anh đều đáp lại bằng cái gỡ tay lạnh lùng vì "nóng" hoặc lý do "mai phải dậy sớm". Chuyện chăn gối trôi qua như một nghĩa vụ "trả bài" đơn điệu. Anh chỉ giải quyết nhu cầu của bản thân mà chưa từng nhìn vào mắt vợ để hỏi xem cô có thực sự hạnh phúc. Cô nhận ra, mình chẳng khác nào một món đồ nội thất trong căn nhà của mình: Có mặt, có công dụng, nhưng tuyệt nhiên không ai quan tâm tâm hồn cô bên trong đang khô héo đến mức nào.

Ảnh minh họa Freepik

Trớ trêu thay, trước mặt họ hàng và bạn bè, anh vẫn là một người chồng hoàn hảo. Anh chu đáo biếu quà bố mẹ vợ, nhớ từng ngày kỷ niệm của gia đình hai bên, lo trọn vẹn mọi hóa đơn tài chính. Mọi người đều bảo cô "có số hưởng". Chính điều đó lại trở thành "bản án" ghim sâu vào tâm trí cô: Một người chồng không cờ bạc, không gái gú, lo đủ kinh tế thì một người vợ còn quyền gì để kêu ca?

Cơn khát được yêu thương

Chính sự nghèo nàn về cảm xúc và cơn khát được thương yêu ấy đã đẩy người vợ trẻ vào một ngã rẽ.

Cơn bão lòng bắt đầu từ những cử chỉ rất nhỏ của cậu thực tập sinh mới ở cơ quan. Một ly trà sữa buổi sáng, một chiếc ô che vội lúc cơn mưa trưa, hay câu hỏi han vô tư khi thấy cô làm về muộn... Những điều bình thường ấy lại trở thành liều thuốc xoa dịu tâm hồn đang "mốc thếch" vì lạnh giá của cô. Sự ân cần vô tư của người dưng đã vô tình thức tỉnh bản năng khao khát được nhìn nhận, được trân trọng trong lòng người phụ nữ.

Dù người đồng nghiệp trẻ chưa từng có một hành động tán tỉnh hay vượt quá ranh giới, nhưng trong tâm trí người vợ cô độc, hình bóng ấy bắt đầu chiếm trọn khoảng không cảm xúc. Cô bắt đầu mong ngóng những giờ đi làm, thẫn thờ khi thấy góc làm việc ấy vắng bóng. Và rồi, những giấc mơ, những tưởng tượng tội lỗi cứ nối đuôi nhau xuất hiện, ngày càng dày đặc...

Bi kịch vỡ òa vào đúng đêm kỷ niệm một năm ngày cưới. Cô chuẩn bị một bữa tối ấm cúng, khoác lên mình chiếc váy ngày cưới và mòn mỏi chờ chồng đến gần 10 giờ đêm. Đáp lại sự kỳ vọng của vợ, anh trở về với gương mặt mệt mỏi và lời buông thõng phũ phàng: "Em vẫn còn trẻ con nhỉ, ngày nào chẳng là ngày, cứ phải kỷ niệm làm gì?". Nói rồi, anh thản nhiên đi tắm rồi leo lên giường lướt điện thoại.

Đêm đó, trong căn phòng ngủ lạnh lẽo, nằm bên cạnh người chồng hợp pháp, cô trằn trọc nhìn lên trần nhà tối thẫm. Chồng cô vẫn ngủ say, hơi thở bình thản như thể sự lạnh lùng chốn phòng the chẳng hề chạm đến anh. Nhưng với cô, khoảng cách ngắn ngủi ấy lại xa như hai thế giới.

Sự dửng dưng kéo dài suốt một năm qua đẩy cô vào nỗi cô đơn nghẹt thở. Giọt nước mắt lăn dài trên gối không chỉ vì tủi thân, mà còn là nỗi hoang mang trước viễn cảnh tương lai. Cô nhận ra bi kịch lớn nhất của đời mình: Không phải thiếu thốn vật chất, chính sự vô cảm của người đàn ông đầu ấp tay gối đang bào mòn niềm khao khát được yêu thương trong cô mỗi ngày. Mới bước qua ngưỡng cửa hôn nhân, người vợ trẻ đã thấy bất lực và vô vọng khi phải chôn chặt nỗi cô độc ấy trong lòng mà không biết san sẻ cùng ai.