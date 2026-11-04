Trào lưu dùng thuốc giảm cân mở ra nhiều thị trường ngách trị giá hàng tỷ USD

Sự phổ biến của thuốc GLP-1 thúc đẩy nhu cầu đối với thực phẩm bổ sung, sản phẩm giàu protein và các dịch vụ thẩm mỹ

Sự bùng nổ của các loại thuốc điều trị tiểu đường và béo phì đang làm thay đổi xu hướng chi tiêu tại nhiều thị trường liên quan, từ vitamin, thực phẩm bổ sung cho đến các dịch vụ thẩm mỹ. Bởi lẽ, khi thuốc giảm béo khiến người dùng ăn ít hơn, họ có xu hướng mua thêm thực phẩm bổ sung để bù đắp những thiếu hụt dinh dưỡng, sau đó tiếp tục chi tiền để khắc phục tình trạng mất cơ và da chảy xệ sau khi giảm cân.

Và khi những thị trường mới hình thành xung quanh quá trình giảm cân và chăm sóc sau giảm cân, các công ty dược phẩm cũng tập trung phát triển những loại thuốc vừa giúp giảm trọng lượng cơ thể, vừa duy trì khối lượng cơ. Các thử nghiệm lâm sàng cũng đang được triển khai nhằm duy trì hiệu quả giảm cân bằng thuốc uống hoặc kéo dài khoảng cách giữa các lần tiêm, qua đó giảm gánh nặng điều trị lâu dài.

THỰC PHẨM BỔ SUNG VÀ THẨM MỸ THẮNG LỚN

Theo Reuters, đà tăng trưởng của thị trường vitamin và thực phẩm bổ sung tại Mỹ đang được thúc đẩy bởi sự phổ biến của các loại thuốc điều trị béo phì. Doanh thu thực phẩm bổ sung tại nước này đã vượt 74 tỷ USD trong năm 2025. Tốc độ tăng trưởng doanh số cũng tăng lên 7%, so với mức 5% của năm trước đó.

Một cuộc khảo sát mới đây của công ty tư vấn toàn cầu Boston Consulting Group cho thấy gần một nửa số người sử dụng thuốc điều trị béo phì GLP-1 đã bắt đầu dùng thêm các loại vitamin hoặc thực phẩm bổ sung mới sau khi điều trị. Men vi sinh, protein và chất xơ là những sản phẩm được người sử dụng thuốc GLP-1 ưa chuộng nhất.

Lượng khách hàng mới gia tăng, cùng với việc những người đã sử dụng tiếp tục mua thêm, đang tạo động lực cho các công ty thực phẩm bổ sung đa dạng hoá danh mục sản phẩm, đẩy mạnh bán hàng qua mạng xã hội và mở rộng quy mô. Cụ thể, doanh số thực phẩm bổ sung trên nền tảng TikTok Shop tại Mỹ đã vượt 1 tỷ USD trong năm 2025, chiếm 5,4% tổng doanh số thực phẩm bổ sung trực tuyến.

Các nhà bán lẻ truyền thống cũng nhanh chóng nắm bắt xu hướng, với Target - một trong những nhà bán lẻ lớn nhất tại Mỹ - giới thiệu thêm đa dạng loại thực phẩm bổ sung trên kệ hàng, trong khi chuỗi bán lẻ chuyên biệt The Vitamin Shoppe của Mỹ ghi nhận doanh số các sản phẩm chất xơ và creatine tăng trưởng hai chữ số trong năm nay.

Không chỉ hỗ trợ giảm cân, thuốc GLP-1 còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh mới trong ngành dinh dưỡng và chăm sóc cơ thể

Nhu cầu đặc biệt tăng mạnh đối với các sản phẩm bổ sung protein nhằm duy trì khối lượng cơ. iHerb, nhà bán lẻ trực tuyến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, chứng kiến lượng tìm kiếm liên quan đến từ khóa “GLP-1” tăng vọt, nhất là ở nhóm khách hàng nữ.

Optimum Nutrition, thương hiệu chủ lực của Glanbia - công ty sản xuất các sản phẩm protein có trụ sở tại Ireland (Anh) - vẫn báo cáo doanh số tăng 25% trong 6 tháng đầu năm 2026 dù đã có 2 lần tăng giá sản phẩm kể từ tháng 11/2025.

Nhu cầu tăng cao cũng đang đẩy giá whey protein, một nguyên liệu quan trọng trong các sản phẩm bổ sung, đi lên. Theo StoneX, công ty môi giới và phân tích hàng hóa, giá whey protein concentrate có hàm lượng protein 80% (WPC80) đã đạt 20.000 euro (khoảng 22.846 USD) mỗi tấn vào tháng 6 năm nay, tăng khoảng 90% so với cùng kỳ năm trước.

Whey protein có nguồn gốc từ sữa bò. Trong quá trình sản xuất phô mai, người ta thêm enzyme hoặc axit vào sữa bò để làm đông tụ và tách phần chất béo cùng casein ra để làm phô mai. Phần chất lỏng màu vàng xanh còn lại chính là whey (chiếm khoảng 20% lượng protein trong sữa). Nước whey này được trải qua các bước lọc, tinh chế để loại bỏ bớt chất béo, đường lactose, rồi đem sấy khô để tạo thành bột whey protein.

Để mở rộng nguồn cung, công ty sữa của Hà Lan FrieslandCampina đã quyết định mua lại nhà sản xuất whey protein isolate Wisconsin Whey Protein của Mỹ, đồng thời tăng gấp đôi công suất sản xuất tại nhà máy ở Borculo, Hà Lan.

Bên cạnh việc bổ sung dinh dưỡng, một số loại thuốc khác cũng đang được sử dụng để kiểm soát các triệu chứng đường tiêu hóa phát sinh trong quá trình điều trị béo phì. Nguyên nhân là các loại thuốc GLP-1 làm chậm tốc độ thức ăn rời khỏi dạ dày, từ đó có thể gây ra chứng ợ nóng hoặc trào ngược axit ở một số người sử dụng. Các thuốc ức chế bơm proton (PPI), chẳng hạn omeprazole, được sử dụng để giảm triệu chứng trào ngược bằng cách hạn chế quá trình sản xuất axit trong dạ dày.

Nhìn chung, trong quá trình điều trị, người sử dụng thường phải kiểm soát tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng và các triệu chứng đường tiêu hóa; còn sau khi giảm cân, họ tiếp tục tìm đến việc tập luyện hoặc các thủ thuật thẩm mỹ để khắc phục tình trạng da chảy xệ và những thay đổi về hình thể.

Trong cuộc khảo sát thành viên năm ngoái của Hiệp hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), 82% bác sĩ tham gia tiết lộ họ đã nhận được các yêu cầu tư vấn có liên quan đến việc sử dụng thuốc GLP-1. Mối quan tâm hàng đầu chính là các phương pháp tạo hình cơ thể theo từng vùng, đặc biệt là ở cánh tay, bụng và đùi.

ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU THUỐC GIẢM BÉO THẾ HỆ MỚI

Chính nhu cầu kiểm soát tình trạng mất cơ và cải thiện vóc dáng sau khi giảm cân cũng phù hợp với định hướng phát triển thuốc của ngành dược phẩm.

Bimagrumab, một loại thuốc kháng thể đang được phát triển bởi Eli Lilly, hãng sản xuất Mounjaro, hoạt động bằng cách ngăn chặn tín hiệu activin - cơ chế có tác dụng ức chế sự phát triển của cơ bắp. Mục tiêu là kết hợp loại thuốc này với các thuốc điều trị béo phì có tác dụng điều chỉnh cảm giác thèm ăn, qua đó hạn chế tình trạng mất khối lượng cơ nạc trong quá trình giảm cân.

Quy mô thị trường thuốc giảm béo trong giai đoạn 2018 - 2030

Trong một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 kết hợp bimagrumab với semaglutide, hoạt chất có trong thuốc Wegovy, trọng lượng cơ thể trung bình của người tham gia giảm 22,1% sau 72 tuần. Trong tổng lượng cân nặng giảm được, mỡ chiếm 92,8%. Khối lượng cơ nạc, bao gồm cơ bắp và mô liên kết, phần lớn được duy trì. Kết quả này củng cố triển vọng của phương pháp điều trị kết hợp, giúp giảm mỡ đồng thời bảo toàn khối lượng cơ.

Bên cạnh các liệu pháp kết hợp nhằm cải thiện thành phần cơ thể, hoạt động nghiên cứu những loại thuốc mới có khả năng giúp giảm cân nhiều hơn cũng đang tăng tốc.

Thuốc thử nghiệm retatrutide của Eli Lilly được thiết kế để tác động đồng thời lên thụ thể của ba loại hormone gồm GLP-1, polypeptide hướng insulin phụ thuộc glucose (GIP) và glucagon. Thuốc giúp giảm cân bằng cách phối hợp điều chỉnh các cơ chế liên quan đến cảm giác thèm ăn, lượng đường trong máu và quá trình chuyển hóa năng lượng.

Trong thử nghiệm giai đoạn 3 mang tên “TRIUMPH-1”, được công ty công bố vào tháng 5, những người trưởng thành bị béo phì hoặc thừa cân nhưng không mắc tiểu đường, sử dụng liều 12 mg mỗi tuần một lần, đạt mức giảm cân trung bình 28,3% sau 80 tuần.

Các nỗ lực phát triển thuốc cũng đang hướng đến việc kéo dài khoảng cách giữa các lần tiêm, nhằm giúp người bệnh tiếp tục điều trị trong thời gian dài mà không phải tiêm thuốc quá thường xuyên. MariTide, một loại thuốc điều trị béo phì tiềm năng của công ty Mỹ Amgen, đang được phát triển với lịch sử dụng mỗi tháng một lần hoặc cách quãng lâu hơn.

Tại thử nghiệm giai đoạn 2, những bệnh nhân béo phì nhưng không mắc tiểu đường đạt mức giảm cân trung bình tối đa khoảng 20% sau 52 tuần, dựa trên phân tích giả định họ tiếp tục điều trị.

Dựa trên những kết quả này, Amgen đang triển khai thử nghiệm giai đoạn 3, trong đó những bệnh nhân đang sử dụng thuốc tiêm mỗi tuần một lần sẽ chuyển sang dùng MariTide với lịch tiêm 8 tuần một lần hoặc 3 tháng một lần.

Các hãng dược phẩm đang chạy đua phát triển thế hệ thuốc giảm cân mới, hướng đến duy trì hiệu quả và hạn chế mất cơ

Ngoài ra, cách để duy trì hiệu quả giảm cân trong thời gian dài cũng là một trọng tâm lớn của các thử nghiệm lâm sàng.

Một hướng tiếp cận nổi bật là tiếp tục điều trị bằng cách chuyển sang thuốc uống sau khi người bệnh đã giảm cân nhờ thuốc tiêm. Ở thử nghiệm giai đoạn 3 mang tên “ATTAIN-MAINTAIN”, Eli Lilly đánh giá hiệu quả duy trì cân nặng của orforglipron, một loại thuốc GLP-1 dạng uống, trên 376 người từng sử dụng Wegovy hoặc Zepbound trong 72 tuần.

Phân tích hiệu quả do công ty công bố, sau 52 tuần kể từ khi chuyển thuốc, nhóm chuyển từ Wegovy sang orforglipron có trọng lượng cơ thể trung bình chỉ tăng 0,9 kg so với thời điểm chuyển đổi. Trong khi đó, nhóm chuyển từ Zepbound ghi nhận mức tăng 5 kg.

Mặc dù cả hai nhóm đều tăng cân trở lại ở một mức độ nhất định, thử nghiệm vẫn đáp ứng các mục tiêu chính trong việc đánh giá hiệu quả duy trì cân nặng so với giả dược. Kết quả này bổ sung thêm bằng chứng về khả năng sử dụng thuốc uống trong giai đoạn duy trì cân nặng sau giảm cân.