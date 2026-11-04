Bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật thành công u tủy sống cho bệnh nhân người Mỹ

Trước đó, nam bệnh nhân 37 tuổi, quốc tịch Mỹ, vào Bệnh viện (BV) Đà Nẵng với tình trạng đau lưng, tê bì và yếu hai chân, đi lại khó khăn. Qua thăm khám và chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng, các bác sĩ phát hiện người bệnh có khối u ngoài tủy trong màng cứng kích thước khoảng 3 cm, tại vị trí cột sống thắt lưng L2.

Các bác sĩ BV Đà Nẵng tiến hành phẫu thuật cho nam bệnh nhân người Mỹ.

BS.CKI Lê Quang Huy (khoa Ngoại thần kinh, BV Đà Nẵng) cho biết, khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh vùng chóp tủy và đuôi ngựa. Do đó, quá trình phẫu thuật đòi hỏi phải tiếp cận chính xác, sử dụng kính vi phẫu thần kinh để quan sát phóng đại và bóc tách khối u khỏi các cấu trúc thần kinh, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng các rễ thần kinh.

Hơn nữa, người bệnh có thể trạng béo phì độ III, với chiều cao 1,95 m và cân nặng 165 kg (BMI 43,3 kg/m²). Đây là một yếu tố làm tăng đáng kể độ khó của ca mổ, từ việc bố trí tư thế phẫu thuật, gây mê hồi sức, kiểm soát đường thở cho đến chăm sóc hậu phẫu, đồng thời làm tăng nguy cơ biến chứng quanh phẫu thuật..

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa ê kíp các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh và khoa Gây mê hồi sức, sau 3 giờ phẫu thuật, dưới sự giám sát của hệ thống theo dõi điện sinh lý thần kinh trong mổ (IONM), khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể bệnh nhân.

“Đây là ca phẫu thuật phức tạp do khối u nằm trong ống sống, liên quan mật thiết với các rễ thần kinh và người bệnh có thể trạng béo phì mức độ nặng. Sau mổ, người bệnh hồi phục tốt, không ghi nhận thiếu hụt thần kinh mới và có thể đứng dậy đi lại, tự sinh hoạt bình thường sau 2 ngày”, BS.CKI Lê Quang Huy chia sẻ.

Được biết, với loại phẫu thuật vi phẫu u tủy tương tự, chi phí tự thanh toán tại Mỹ có thể lên đến khoảng 35.000 - 60.000 USD (tương đương 910 triệu-1,56 tỷ VNĐ). Trong khi đó, chi phí điều trị tại BV Đà Nẵng chỉ khoảng 20-30 triệu đồng (theo chi phí của ca bệnh này).

2 ngày sau ca mổ, bệnh nhân đã có thể đứng dậy đi lại, tự sinh hoạt bình thường.

TS.BS Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, việc người bệnh Mỹ lựa chọn BV Đà Nẵng để thực hiện phẫu thuật thần kinh phức tạp cho thấy sự tin tưởng không chỉ dành cho ê-kíp phẫu thuật, mà còn là sự ghi nhận đối với năng lực chuyên môn và chất lượng dịch vụ y tế tại Việt Nam.

Thời gian qua, BV Đà Nẵng đã ứng dụng rất nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong khám và điều trị, đặc biệt là các kỹ thuật ghép gan, ghép tủy, ghép tế bào gốc, ghép thận, các kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn… Đối với các bệnh nhân quốc tế, bên cạnh năng lực chuyên môn, thì chất lượng dịch vụ và sự thuận tiện trong quá trình khám, chữa bệnh cũng là những yếu tố rất quan trọng.

BV Đà Nẵng đang từng bước hoàn thiện môi trường khám, chữa bệnh thân thiện, chuyên nghiệp; tăng cường khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ, cải tiến quy trình tiếp nhận, tư vấn và điều trị, đồng thời phối hợp với các đơn vị bảo hiểm trong nước và quốc tế nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh khi đến khám và điều trị.

“BV Đà Nẵng hướng đến mục tiêu không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn xây dựng môi trường khám, chữa bệnh đạt chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người bệnh trong nước và quốc tế. Qua đó từng bước khẳng định vai trò là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến có dịch vụ y tế chất lượng cao”, TS.BS Nguyễn Thành Trung nói.