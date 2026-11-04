Đầy hơi, chướng bụng kéo dài, nhiều người trẻ mắc sai lầm khi tự điều trị

Gần 3 tháng qua, chị Tạ Thị Hà (22 tuổi, ở Hà Nội) thường xuyên cảm thấy khó chịu, đầy hơi, chướng bụng. Cho rằng đây chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường, nên chị tự mua men tiêu hóa về uống. Chỉ đến khi uống mãi không khỏi, các biểu hiện trầm trọng hơn, lúc này chị Hà mới chịu đến bệnh viện thăm khám.

Bệnh nhân trẻ tuổi mắc các bệnh lý đường tiêu hóa. (Ảnh: Vân Anh)

Không chỉ riêng chị Hà, đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều bệnh nhân khi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm).

BSCKII Nguyễn Thị Thu Hiền, Phụ trách Khoa Tiêu hóa, Gan mật và Nội soi can thiệp cho biết, bệnh nhân đến khám tại bệnh viện thường mắc hai nhóm bệnh lý tiêu hóa chính.

Nhóm bệnh lý đường tiêu hóa trên: Bao gồm viêm dạ dày, loét dạ dày - tá tràng, trào ngược dạ dày - thực quản... Đây là nhóm bệnh rất phổ biến với các triệu chứng đặc trưng như: đau bụng, đầy bụng, khó tiêu, ợ chua hoặc đau rát vùng thượng vị.

Nhóm bệnh lý đường tiêu hóa dưới: Điển hình là táo bón, tiêu chảy kéo dài, viêm đại tràng hoặc hội chứng ruột kích thích.

Các bệnh lý tiêu hóa đang có xu hướng trẻ hóa. Nhóm bệnh nhân này thường có đặc điểm chung là ăn uống thất thường, lạm dụng thức ăn chế biến sẵn, ít vận động, hay thức khuya và thường xuyên chịu áp lực lớn trong công việc.

BS Hiền cho biết thêm, dù đường tiêu hóa có biểu hiện bất thường nhưng nhóm bệnh nhân này thường có tâm lý chủ quan, tự ý mua thuốc về điều trị. Chỉ đến khi bệnh kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống thì họ mới đi khám. Lúc này, bệnh thường đã tiến triển nặng, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn và tốn kém hơn.

Nội soi phát hiện các bệnh lý đường tiêu hóa. (Ảnh: Vân Anh)

Theo BSCKII Nguyễn Thị Thu Hiền, khi hệ vi sinh đường ruột đạt trạng thái cân bằng (85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn), chúng sẽ tham gia tích cực vào quá trình chuyển hóa, tổng hợp một số loại vitamin cho cơ thể, bảo vệ hàng rào niêm mạc ruột và điều hòa hệ miễn dịch.

Ngược lại, nếu hệ vi sinh vật bị mất cân bằng (hay còn gọi là loạn khuẩn đường ruột), sẽ dẫn đến hàng loạt hệ lụy sức khỏe. Không chỉ gây rối loạn tiêu hóa chức năng, tình trạng này còn liên quan mật thiết đến các bệnh lý chuyển hóa và bệnh viêm ruột mãn tính.

Hệ tiêu hóa vô cùng nhạy cảm với những thay đổi trong lối sống hàng ngày. Vì vậy, việc chăm sóc hệ tiêu hóa không chỉ đơn thuần là ăn uống đầy đủ mà đòi hỏi phải chủ động thay đổi các thói quen sinh hoạt.

Trước hết, người dân cần duy trì lối sống khoa học, thường xuyên vận động, tập thể dục và ngủ đủ giấc. Thói quen này không chỉ nâng cao sức khỏe tổng thể, mà còn duy trì sự ổn định bền vững của hệ vi sinh vật đường ruột. Bên cạnh đó, người dân không tự mua và uống thuốc kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ. Kháng sinh khi đi vào cơ thể sẽ tiêu diệt cả vi khuẩn có lợi, gây mất cân bằng hệ vi sinh và âm thầm hủy hoại sức khỏe đường ruột.

Các bác sĩ nhấn mạnh, não bộ và hệ tiêu hóa có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi cơ thể gặp căng thẳng, lo âu hoặc mất ngủ kéo dài thì hệ tiêu hóa cũng bị ảnh hưởng. Do đó, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống và vận động, mỗi người cần biết cách quản lý cảm xúc, hạn chế tối đa căng thẳng và lo âu để bảo vệ “bộ não thứ hai” của cơ thể.