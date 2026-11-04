Loài cây có quả làm siro, mứt nằm trong danh sách cấm trồng ở Hà Nội

Trong danh mục 18 loại cây cấm trồng nơi công cộng theo Quyết định 143/2026/QĐ-UBND của Hà Nội, cây siro được xếp ở vị trí thứ 12, với lý do “thân và cành nhánh có nhiều gai”.

Tiến sĩ Ngô Đức Phương, Viện trưởng Viện Khoa học Thuốc Nam, đây là loài cây khá thú vị bởi không chỉ có thể trồng làm hàng rào mà còn cho quả ăn được và có một số giá trị trong y học cổ truyền.

Siro có tên khoa học Carissa carandas L., thuộc họ Trúc đào (Apocynaceae). Đây là cây bụi phân cành nhiều, có thể cao khoảng 2-5m nếu sinh trưởng thuận lợi. Thân và cành có nhựa mủ trắng, mang những chiếc gai cứng, đôi khi phân nhánh ở đầu.

Trái siro làm mứt. Ảnh: LT

Cây có lá đơn, mọc đối, phiến lá dày, mặt trên xanh bóng. Hoa thường có màu trắng, năm cánh, có hương thơm nhẹ.

Quả siro có dạng mọng, hình cầu hoặc hơi bầu dục. Khi còn non, quả thường có màu xanh, sau đó chuyển đỏ và khi chín hoàn toàn có thể mang màu tím sẫm đến gần đen.

Theo Tiến sĩ Phương, cây siro có nguồn gốc từ khu vực Nam Á và Đông Nam Á, được trồng ở nhiều nước nhiệt đới để lấy quả, làm hàng rào hoặc làm cảnh.

Ở Việt Nam, cây được trồng tại một số địa phương, đặc biệt trong các khu vườn gia đình. Tuy nhiên, siro không phải loài cây bóng mát thông dụng bởi kích thước nhỏ và tán thấp.

Điểm hấp dẫn nhất của cây siro là những chùm quả có màu sắc đẹp, vị chua khi còn xanh và chua ngọt khi chín.

Tại Ấn Độ và một số nước châu Á, quả siro (Carissa carandas) được sử dụng để làm dưa chua, mứt, thạch, nước giải khát và nhiều món ăn truyền thống.

Cây siro có tác dụng gì không?

Ở Việt Nam, quả siro cũng được một số gia đình ngâm đường, chế biến thành đồ uống hoặc làm mứt. Không chỉ là một loại quả ăn được, siro còn được sử dụng trong y học cổ truyền ở châu Á.

Theo tài liệu PROSEA về tài nguyên thực vật Đông Nam Á, quả siro từng được sử dụng theo kinh nghiệm dân gian trong một số trường hợp liên quan đến tiêu hóa. Lá và rễ cũng được ghi nhận trong những bài thuốc truyền thống tại một số nước.

Một bài tổng quan khoa học công bố năm 2020 trên tạp chí Pharmacy and Pharmacology cho thấy các nhà nghiên cứu đã phát hiện trong Carissa carandas nhiều nhóm hợp chất như flavonoid, acid phenolic, alkaloid và một số chất chuyển hóa thứ cấp khác.

Các nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận một số dịch chiết từ cây có hoạt tính chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và những tác động liên quan đến chuyển hóa đường.

Tuy nhiên, TS. Phương lưu ý rằng phần lớn những kết quả này mới ở mức nghiên cứu tiền lâm sàng, chưa đủ để khẳng định ăn quả siro có thể phòng hoặc điều trị các bệnh cụ thể.

“Chúng ta có thể ghi nhận giá trị thực phẩm và tiềm năng nghiên cứu dược liệu của cây siro nhưng không nên biến những kết quả trong phòng thí nghiệm thành lời khuyên chữa bệnh cho người dân”, ông nhấn mạnh.