Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 5/11/2026

Từ 64kg về 49kg sau lần sinh thứ hai, Vi Vi mất gần 10 tháng để lấy lại vóc dáng. Hành trình của cô không chỉ có chuyện giảm cân mà còn là quá trình thích nghi với những thay đổi của cơ thể và áp lực sau sinh.