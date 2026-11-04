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Lịch cúp điện Thành phố Huế hôm nay ngày 5/11/2026

Thông tin lịch cúp điện tại Thành phố Huế theo từng khu vực được cập nhật mới nhất từ Điện lực miền Trung ngày 5/11/2026.

Báo Thế Giới & Việt Nam
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Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế thiết bị kém chất lượng. (Nguồn: Điện lực Huế)

Vệ sinh bảo dưỡng, thay thế thiết bị kém chất lượng. (Nguồn: Điện lực Huế)

Lịch cúp điện phường Hương An

Lịch cúp điện phường Phú Bài

Lịch cúp điện phường Phong Thái

Lịch cúp điện phường Thuận An

Lịch cúp điện xã Quảng Điền

Lịch cúp điện xã Chân Mây - Lăng Cô

Lịch cúp điện xã A Lưới 2

Trên đây là thông tin về lịch cúp điện vào ngày 5/11/2026 tại Thành phố Huế. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục về tình hình mất điện tại các khu vực khác.

Lưu ý: Thông tin bài viết mang tính tham khảo!

QT

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lich-cup-dien-thanh-pho-hue-hom-nay-ngay-5-11-2026-464581.html