Người cha Khmer gây dựng đàn bò 13 con, trao sinh kế cho con gái

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại ấp Tú Điềm, xã Trần Đề (TP Cần Thơ), nhiều hộ đồng bào Khmer đang từng bước phát triển kinh tế từ những mô hình chăn nuôi, trồng trọt phù hợp với điều kiện địa phương.

Gia đình anh Thạch Rượn (53 tuổi) là một trong những hộ đồng bào Khmer có mô hình nuôi bò hiệu quả. Không chỉ giúp kinh tế ổn định, đàn bò còn trở thành vốn liếng để anh trao cho con gái khi lập gia đình.

Anh Thạch Rượn bên đàn bò 13 con của gia đình. Gần 9 năm trước, anh bắt đầu nghề chăn nuôi với hai con bò, tổng vốn đầu tư ban đầu khoảng 40 triệu đồng.

Trước khi nuôi bò, gia đình anh Rượn chủ yếu làm ruộng và từng nuôi heo để tăng thu nhập. Tuy nhiên, chi phí thức ăn cao, giá heo biến động khiến việc chăn nuôi có thời điểm thua lỗ. Anh quyết định chuyển sang nuôi bò để tìm hướng đi phù hợp hơn.

Tận dụng nguồn cỏ, rơm rạ sẵn có từ đồng ruộng, anh Rượn giảm được một phần chi phí thức ăn chăn nuôi. Theo anh, đây là lợi thế giúp mô hình nuôi bò phù hợp với điều kiện sản xuất của gia đình.

Thay vì bán hết bò khi đến tuổi xuất chuồng, anh Rượn giữ lại những con bò cái để sinh sản, từng bước phát triển đàn. Từ hai con bò ban đầu, gia đình hiện có 13 con, trở thành tài sản tích lũy sau nhiều năm lao động.

Công việc chăm sóc đàn bò được anh Rượn duy trì hằng ngày. Ngoài nguồn thu từ bán bò con, gia đình còn tận dụng phân bò phơi khô để bán, có thêm khoản thu nhập phục vụ sinh hoạt.

Theo anh Rượn, gần 10 năm nuôi bò giúp kinh tế gia đình ổn định hơn, có điều kiện chăm lo việc học hành của con cái. Đàn bò sinh sản cũng là nguồn tài sản để gia đình chủ động trước những nhu cầu chi tiêu lớn.

Khi con gái Thạch Nhị Nhiên lập gia đình, ra ở riêng, anh Rượn cho con một con bò mẹ đang mang thai làm vốn. Vợ chồng chị Nhiên sau đó bán thêm vàng cưới để mua một con bò, bắt đầu gây dựng đàn riêng. Từ hai con bò ban đầu, đến nay gia đình chị Thạch Nhị Nhiên đã phát triển đàn lên sáu con. Với chị, những con bò không chỉ mang lại thu nhập mà còn là tài sản tích lũy cho gia đình trẻ.

Khác với thế hệ cha mẹ chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, chị Nhiên còn tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi trên mạng, từ phòng bệnh đến chăm sóc bò sinh sản. Chị cũng quan tâm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để nâng cao chất lượng đàn.

Theo chị Nhiên, bò con sau khoảng 15 tháng có thể xuất bán, giá từ hơn 10 triệu đến khoảng 20 triệu đồng/con, tùy giống và thị trường. Việc duy trì đàn bò sinh sản giúp gia đình vừa có nguồn thu vừa có điều kiện tiếp tục nhân đàn.

Cũng tại ấp Tú Điềm, gia đình bà Thạch Thị đã gắn bó với nghề trồng hoa màu gần nửa thế kỷ. Từ khi lập gia đình năm 1979, vợ chồng bà duy trì công việc trồng trọt trên mảnh đất quê hương. Trên diện tích đất không lớn, vợ chồng bà luân phiên trồng dưa leo, khổ qua, củ cải theo mùa vụ. Sau Tết, gia đình thường chờ những cơn mưa đầu mùa để xuống giống, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Gần 50 năm làm nghề, bà tích lũy kinh nghiệm chủ yếu từ cha mẹ và thực tế sản xuất. Có những vụ hạt giống không nảy mầm, gia đình phải mua giống, gieo lại đến ba lần mới thành công. Theo bà, sau khi trừ chi phí, việc trồng hoa màu mang lại khoản thu nhập vài chục triệu đồng mỗi năm. Từ mảnh vườn nhỏ, vợ chồng bà đã nuôi ba người con trưởng thành, trong đó hai người đã lập gia đình và ra ở riêng.

Ông Sơn Minh Thuận, Trưởng ấp Tú Điềm, cho biết địa phương quan tâm hỗ trợ những hộ có nhu cầu phát triển sản xuất nhưng còn khó khăn về vốn. Các hộ đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện có thể được hướng dẫn tiếp cận nguồn vốn vay khoảng 50-100 triệu đồng/hộ để đầu tư chăn nuôi, trồng trọt.