Sách hay cho cung Bọ Cạp

Bọ Cạp mang trong mình tinh thần quyết đoán, yêu ghét rõ ràng. Ảnh: Pamela Chen - Behance.

“Máy phát hiện nói dối”, “chúa ghen tuông” và “kẻ si tình” là những hình dung về Bò Cạp khi yêu được đề cập trong Bí Ẩn 12 Chòm Sao - Bọ Cạp Bí Hiểm. Đây là cung hoàng đạo thường gặp vấn đề trong việc giằng co giữa cảm xúc mãnh liệt và nỗi bất an của bản thân.

Với họ, tình yêu chính là một bài thử thách niềm tin. Đôi khi những đặc trưng này dẫn tới việc cực đoan và vô tình phá huỷ các mối quan hệ. 3 tác phẩm gợi mở cho Bọ Cạp sự phản chiếu và giúp những người đồng hành có thêm góc nhìn để thấu hiểu cung hoàng đạo này.

Đồi Gió Hú

Đồi Gió Hú được đánh giá là kiệt tác được Emily Brontë chấp bút, xuất bản lần đầu vào năm 1847 dưới bút danh Ellis Bell. Không dừng lại ở một tiểu thuyết lãng mạn thông thường, tác phẩm đào sâu vào những góc tối như sự cuồng si hay lòng thù hận của con người khi yêu.

Đồi gió hú được công nhận là một kiệt tác kinh điển của văn học thế giới. Ảnh: Nhã Nam.

Câu chuyện xoay quanh Heathcliff - cậu bé mồ côi được gia đình Earnshaw nhận nuôi. Tại đây, cậu làm quen với Catherine, cô con gái của gia đình này. Cả hai cùng lớn lên bên nhau rồi dần gắn bó sâu sắc. Song, tình yêu hồn nhiên của tuổi thơ không chống lại được khác biệt về địa vị xã hội, Catherine quyết định kết hôn với Edgar Linton, một người đàn ông giàu có thay vì nghe theo tiếng gọi trái tim với Heathcliff.

Tổn thương trước sự lựa chọn của người yêu, Heathcliff bỏ đi trong oán giận. Khi trở lại với tiền bạc và quyền lực, anh tìm cách trả thù những người từng khiến mình đau khổ, kéo cả hai gia đình vào chuỗi bi kịch kéo dài qua nhiều thế hệ.

Ở phần cuối, sự xuất hiện của thế hệ sau mở ra khả năng hàn gắn những tổn thương mà thế hệ trước để lại, hoặc cũng có thể là tiếp nối của những tổn thương cũ tuỳ cách họ lựa chọn.

Những mâu thuẫn của Đồi Gió Hú gợi mở cho Bọ Cạp một hành trình nhìn lại cách yêu và đối diện với mất mát. Sự gắn bó sâu sắc không nhất thiết phải đi cùng chiếm hữu, một tình yêu quá nhiều toan tính cũng sẽ dẫn đến tổn thương.

Cuốn theo chiều gió

Lấy bối cảnh miền Nam nước Mỹ vào thế kỷ 19, Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell kể về hành trình trưởng thành của Scarlett O’Hara giữa những biến động xã hội, mất mát và tình yêu. Từ một tiểu thư quen với cuộc sống sung túc, Scarlett buộc phải trở nên mạnh mẽ để bảo vệ gia đình và đồn điền Tara trước những biến động.

Tác phẩm được nhận Giải Pulitzer cho tác phẩm hư cấu vào năm 1937. Ảnh: Huy Hoang.

Hình ảnh những nhân vật trong Cuốn theo chiều gió đặt ra thế giới của những đoạn tình cảm đầy giằng xé và thử thách. Scarlett O’Hara đem lòng yêu Ashley Wilkes - chàng trai cô quen biết từ thưở nhỏ. Mặc dù đều có tình cảm với đối phương, Ashley vẫn quyết định đính hôn với Melanie Hamilton - người em gái họ của Scarlett.

Biết Ashley không thuộc về mình, Scarlett vẫn nuôi hy vọng chiếm được tình cảm của anh. Trong lúc bị cuốn vào vòng xoay của mất mát, cô gặp Rhett Butler - một tay cờ bạc bất cần. Anh yêu Scarlett từ lần đầu gặp gỡ, cố gắng thấu hiểu và dành cho Scarlett một tình yêu đầy mãnh liệt.

Margaret Mitchell, tác giả cuốn tiểu thuyết đã khắc họa một nhân vật chính thông minh, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng đầy cuồng si trong tình yêu. Cô có thể xoay xở trước nghịch cảnh song lại không nhận ra điều mình thực sự mong muốn.

Hình ảnh Scarlett có thể gợi liên tưởng đến Bọ Cạp. Trong mô tả của Bí Ẩn 12 Chòm Sao - Bọ Cạp Bí Hiểm, đây là những người có trực giác nhạy bén, yêu ghét rõ ràng và khó buông bỏ khi đã trao tình cảm.

Sự kiên định đôi khi biến thành cố chấp, khiến họ mải theo đuổi điều không thuộc về mình và chỉ nhận ra khi đã quá muộn. Khi Scarlett nhận ra tình cảm dành cho Rhett, anh quyết định rời đi với câu nói đầy ám ảnh: “Cô bé thân mến ạ, tôi mặc xác”.

Tuy nhiên, cũng như Scarlett, Bọ Cạp có một năng lực tái sinh mạnh mẽ. “Dù sao thì, ngày mai sẽ là một ngày mới!”, suy nghĩ cuối cùng của Scarlett cho thấy dẫu tình yêu đổ vỡ, cô vẫn tin mình có thể bắt đầu lại.

Với Bọ Cạp, câu chuyện gửi một thông điệp rằng yêu hết lòng không đồng nghĩa với việc phải cố chấp đến cùng. Khi một mối quan hệ khép lại, sự mạnh mẽ để bước tiếp là điều cần để bảo vệ bản thân.

Tàn ngày để lại

Tàn ngày để lại của nhà văn người Anh gốc Nhật Bản Kazuo Ishiguro đặt người đọc vào trạng thái khi nỗi sợ tổn thương khiến con người chọn cách né tránh sự gắn bó. Nhân vật chính Stevens là một quản gia tận tụy, dành phần lớn cuộc đời phụng sự chủ nhân.

Bên cạnh ông là cô Kenton, người đồng nghiệp nhiều lần bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới Stevens. Dẫu rung động trước cô, ông luôn lấy công việc làm lý do để giữ khoảng cách.

Tàn ngày để lại là bệ phóng quan trọng góp phần mang lại Giải Nobel Văn học cho Kazuo Ishiguro. Ảnh: Nhã Nam.

Kazuo Ishiguro khắc họa một người đàn ông dành cả đời sống theo những chuẩn mực do mình tin tưởng. Những nguyên tắc khiến Stevens không cho phép mình có những mong muốn riêng. Sự kìm nén kéo dài khiến ông đánh mất cơ hội được yêu thương và cuối cùng chỉ còn lại nỗi tiếc nuối về một cuộc đời chưa từng thực sự sống cho chính mình.

Sau hơn 20 năm, cuộc tái ngộ giữa hai người mở ra những đau đớn khi đối diện với những tình cảm đã bỏ lỡ. Câu chuyện gợi liên tưởng đến một khía cạnh khác của Bọ Cạp. Đằng sau vẻ ngoài mạnh mẽ và kín đáo, họ có thể mang nhiều bất an. Việc dè chừng trước các mối quan hệ thân mật xuất phát từ nỗi sợ tổn thương.

Tuy nhiên, càng dựng lên những rào chắn để bảo vệ bản thân, họ càng dễ đẩy những người thương yêu ra xa. Tàn ngày để lại nhắc nhở rằng né tránh tình cảm không giúp con người tránh được mọi đau đớn. Mở lòng và cân bằng được giữa tình cảm và bản thân mới là cách giúp tâm hồn trọn vẹn.

Hiệu sách nhỏ ở Paris

Lấy bối cảnh kinh đô tình yêu, Hiệu sách nhỏ ở Paris của Nina George là cuốn tiểu thuyết như một sự bù đắp cho những tâm hồn trong hành trình tìm lại chính mình. Qua câu chuyện của những con người mang trong lòng tổn thương và khát khao được yêu, tác phẩm gợi mở cách văn chương xoa dịu tâm hồn cũng như một lời động viên con người can đảm bước tiếp sau những đổ vỡ.

Sách đã được dịch sang hơn 35 ngôn ngữ (khoảng 37 ngôn ngữ) và bán được hơn 500.000 bản trên toàn thế giới ngay từ giai đoạn đầu xuất bản. Ảnh: Nhã Nam.

Nhân vật chính - Jean Perdu - sở hữu một hiệu sách đặc biệt trên con thuyền giữa dòng sông Seine của Paris. Tại đây, anh dành nhiều thời gian để chọn từng cuốn sách và xem nó như những “toa thuốc” dành cho tâm hồn tan vỡ đến với cửa tiệm.

Song, người “bác sĩ” kê đơn tốt nhất để xoa dịu nỗi đau của người khác lại tự giam mình trong ký ức về mối tình đã mất suốt hơn 20 năm. Sự xuất hiện của Catherine - người hàng xóm mới cùng một lá thư bị bỏ quên đã thôi thúc Perdu đối diện với quá khứ. Ông quyết định rời Paris, bắt đầu chuyến hành trình trên sông để tìm lại chính mình và học cách đón nhận tình yêu một lần nữa.

Hành trình của Perdu nhấn mạnh quá khứ cuối cùng cũng chỉ là những điều đã qua, hiện tại mới đáng để trân trọng và gìn giữ. Với nhịp kể chậm rãi cùng những suy ngẫm về tình yêu, ký ức và sức mạnh của sách, Hiệu sách nhỏ ở Paris là lời nhắn gửi dịu dàng rằng cách chữa lành mộ người bị tổn thương không phải là quên đi nỗi đau, mà là đủ can đảm để bước tiếp cùng nó.