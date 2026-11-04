XSDNA 4/11 - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay ngày 4 tháng 11

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 4/11/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 4/11/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 4/11 - Kết quả XSDNA hôm nay 4/11/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 4/11/2026

Kết quả XSMT Đà Nẵng ngày 04/11/2026

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- XSDNA 31/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng ngày 31/10/2026 là 068840. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSDNA 31/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 31/10/2026.

- XSDNA 28/10/2026

Giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng ngày 28/10/2026 là 462811. Kết quả các hạng giải khác như sau:

XSDNA 28/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 28/10/2026.

- XSDNA 24/10/2026

Giải đặc biệt XSDNA ngày 24/10/2026 là 854823. Kết quả các hạng giải khác được cập nhật dưới đây:

XSDNA 24/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 24/10/2026.

- XSDNA 21/10/2026

Tại kỳ quay ngày 21/10/2026, giải đặc biệt xổ số Đà Nẵng là 589224. Kết quả các giải còn lại như sau:

XSDNA 21/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 21/10/2026.

- XSDNA 17/10/2026

Xổ số Đà Nẵng ngày 17/10/2026 có giải đặc biệt 755140. Các hạng giải khác được thể hiện trong bảng kết quả dưới đây:

XSDNA 17/10, kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/10/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Thời hạn đổi thưởng của vé số trúng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn theo quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận đầy đủ giá trị giải thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị các giải trúng.

- Người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Phú Yên và Huế tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Khánh Hòa và Đà Nẵng tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Huế và Kon Tum tổ chức quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số kiến thiết Đà Nẵng hôm nay 4/11/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.