Giờ đi ngủ liên quan thế nào đến tim mạch của bạn?

Các nghiên cứu cho thấy việc ngủ và thức dậy vào những thời điểm không cố định có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, chẳng hạn như nhồi máu cơ tim (đau tim) và suy tim. Phân tích này chỉ ra rằng, bên cạnh việc ngủ đủ giấc, duy trì một lịch trình ngủ, thức ổn định cũng có thể là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) thông báo rằng một nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi Boston (Boston Children’s Hospital) và Trường Y Harvard (Harvard Medical School) đã xác định được mối liên hệ giữa tính ổn định của giấc ngủ và nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thông qua việc phân tích dữ liệu về giấc ngủ và thông tin y tế của khoảng 10.000 người trưởng thành tại Hoa Kỳ.

Kết quả phân tích cho thấy, sự biến động lớn hơn về thời điểm đi ngủ và thức dậy có liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nghiêm trọng cao hơn từ 20–23%, bao gồm nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ do thiếu máu cục bộ và bệnh cơ tim.

Sự biến động về thời lượng giấc ngủ cũng có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh. Cứ mỗi 29 phút thay đổi trong thời lượng giấc ngủ giữa các đêm, nguy cơ mắc bệnh tim mạch lại tăng thêm 24%. Cụ thể, nguy cơ mắc bệnh cơ tim tăng 29% và nguy cơ suy tim tăng 20%.

Ngoài thời lượng giấc ngủ và thời điểm đi ngủ, các kiểu hình của các giai đoạn giấc ngủ lặp lại cũng có liên quan đến sức khỏe tim mạch. Nhóm nghiên cứu đã xem xét các yếu tố như số chu kỳ giữa giấc ngủ nông, giấc ngủ sâu và giấc ngủ REM (chuyển động mắt nhanh), khoảng thời gian giữa các chu kỳ này, cũng như tần suất chuyển đổi giữa các giai đoạn giấc ngủ.

Kết quả cho thấy, những người có số chu kỳ giấc ngủ hoàn chỉnh cao hơn mỗi đêm có nguy cơ mắc các chứng loạn nhịp tim (như rung nhĩ) thấp hơn 28%. Ngược lại, khoảng thời gian kéo dài hơn giữa thời điểm kết thúc một chu kỳ giấc ngủ và chu kỳ tiếp theo có liên quan đến nguy cơ nhồi máu cơ tim cấp và đột quỵ do thiếu máu cục bộ cao hơn 55%.

Nhóm nghiên cứu giải thích rằng phân tích của họ cho thấy tính ổn định của giấc ngủ có liên quan đến phạm vi các yếu tố nguy cơ tim mạch, chuyển hóa rộng hơn so với việc chỉ xét đến thời lượng giấc ngủ đơn thuần. Điều này cho thấy rằng, bên cạnh việc ngủ đủ giấc, việc duy trì thời gian đi ngủ và thức dậy ổn định cũng nên được xem là một yếu tố then chốt trong việc quản lý sức khỏe tim mạch.

Các kết quả nghiên cứu dự kiến ​​sẽ được trình bày tại hội nghị khoa học thường niên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA Scientific Sessions 2026), diễn ra tại Chicago, từ ngày 6 đến ngày 9/11.