Bất kỳ vùng đất nào muốn định vị trên bản đồ kinh tế-du lịch đều cần một sản phẩm mang tính biểu tượng có thể cầm nắm, thưởng thức và mang theo. Với xã Khe Sanh, biểu tượng mang sức lan tỏa bậc nhất chính là cà phê Khe Sanh. Giữa bạt ngàn những đồi Arabica trải dài quanh phố núi mờ sương, vẫn còn đó những vườn cà phê mít lâu năm cao quá đầu người, tán xòe rộng, cho trái chín đỏ trĩu hạt mỗi mùa thu hoạch. Chúng nằm rải rác trong vườn nhà dân ở thôn Trằm, Quyết Tâm, Lương Lễ, Ván Ri, Ta Cu, Ta Rùng… như những chứng nhân trầm mặc của một thế kỷ thăng trầm cây cà phê trên vùng đất phía Tây Quảng Trị.

Bà Hồ Thị Liếp là một trong nhiều hộ đồng bào Bru-Vân Kiều ở thôn Trằm vẫn gìn giữ những gốc cà phê mít trong vườn nhà. "Vườn cà phê gắn với ký ức nhiều năm lao động của gia đình. Khi Hội Cà phê Khe Sanh tiến hành khảo sát, ghi nhận hồ sơ vườn, đồng thời mở ra hướng liên kết thu hái chín tuyển chọn, sơ chế chuẩn để tham gia phân khúc cà phê đặc sản, giá trị của từng gốc cà phê mít trong vườn nhà tôi cũng như các gia đình khác được nhìn nhận không chỉ nằm ở năng suất mà còn ở chất lượng và bản sắc", bà Liếp chia sẻ.

Trồng cà phê mít ở thôn Trằm, xã Khe Sanh - Ảnh: T.T

Tại chuỗi sự kiện kỷ niệm 100 năm cà phê Khe Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh định hướng đưa cà phê Khe Sanh phát triển theo con đường đặc sản, xanh, bền vững, gắn với chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và du lịch trải nghiệm. Ngay sau đó, tại buổi làm việc ngày 25/10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao UBND xã Khe Sanh nghiên cứu xây dựng sản phẩm quà tặng “Cà phê đặc sản Khe Sanh”, tạo nền tảng hướng đến “Cà phê di sản Khe Sanh”. Đây chính là cơ hội rộng mở đối với cà phê Khe Sanh.

Trong ngoại giao văn hóa và kinh tế hiện đại, một món quà tặng địa phương đủ tầm phải hội tụ đủ ba yếu tố: Chất lượng kiểm chứng, câu chuyện độc bản và năng lực truy xuất nguồn gốc. Khi một sản phẩm nông nghiệp được tin tưởng lựa chọn làm quà tặng trong các sự kiện, lễ hội quan trọng, nó không còn là mặt hàng của riêng một xã, mà đã mang trên mình sứ mệnh đại diện cho hình ảnh và thương hiệu của tỉnh Quảng Trị.

Hành trình đưa hạt cà phê từ vườn của đồng bào Bru-Vân Kiều vào những hộp quà trang trọng đòi hỏi những người đủ am hiểu cả kỹ thuật lẫn thị trường. Tại xã Khe Sanh, vai trò kết nối này đang in đậm dấu ấn của Hội Cà phê Khe Sanh và Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh do anh Trần Thái Thiên giữ vai trò cầu nối.

"Các thành viên Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Việt Nam-Khe Sanh đã tiến hành rà soát từng vườn cà phê lâu năm, nắm rõ xuất xứ, gắn biển cà phê di sản, xây dựng hồ sơ dữ liệu truy xuất nguồn gốc qua mã QR đến tận vùng nguyên liệu. Hội cà phê Khe Sanh thực hiện nhiệm vụ xây dựng mẫu mã, lựa chọn hình ảnh, nhãn nhận diện mang bản sắc vùng đất Khe Sanh và văn hóa đồng bào Bru-Vân Kiều, Pa Kô. Đặc biệt, chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu cà phê Khe Sanh không phải là chuyện làm cho đẹp hình thức, mà chính là chìa khóa xóa bỏ ranh giới địa lý vùng đất Khe Sanh với người thưởng thức toàn cầu", anh Trần Thái Thiên cho biết.

Trong hành trình xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản Khe Sanh và định hướng phát triển “Cà phê di sản”, UBND xã Khe Sanh cũng khẳng định cách làm khoa học và trung thực với thị trường, tách bạch dữ liệu đã kiểm chứng, không tự phong tuổi cây hay danh xưng "di sản" khi chưa đủ căn cứ pháp lý, chỉ gắn mác "Cà phê đặc sản" khi đạt tiêu chuẩn kiểm định thực tế.

Từ lợi thế của vùng đất, bề dày thương hiệu cùng tâm huyết của những người làm cà phê, Khe Sanh đang có cơ hội khẳng định một vị thế mới trong hành trình phát triển “Cà phê di sản”.