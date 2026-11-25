Lịch sử, di sản và nhịp sống đương đại cùng hiện diện trên sân khấu “Muôn sắc Việt Nam”, nơi những câu chuyện về đất nước được kể bằng âm nhạc, vũ đạo và các màn hoạt cảnh công phu. Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (1946-2026), chương trình thu hút hàng chục nghìn khán giả đến sân vận động Mỹ Đình.

Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy với tác phẩm Dòng Máu Lạc Hồng mở màn chương trình "Muôn sắc Việt Nam". (Nguồn: Đài phát thanh truyền hình Hà Nội)

Với ba chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, Muôn sắc di sản và Bản sắc vươn xa, đêm diễn dẫn người xem qua những lớp trầm tích văn hóa, từ huyền sử dựng nước đến các giá trị truyền thống đang được tiếp nối trong đời sống hôm nay.

Ngay phần mở màn, tiết mục Đất nước muôn đời gợi nhắc huyền sử Lạc Long Quân - Âu Cơ, khơi dậy niềm tự hào về cội nguồn con Rồng cháu Tiên. Không khí được đẩy lên cao khi Tùng Dương, Võ Hạ Trâm, Lâm Bảo Ngọc và Phạm Anh Duy xuất hiện, hòa giọng trong Việt Nam kiêu hãnh, Dòng máu lạc hồng. Dưới khán đài, hàng chục nghìn người vỗ tay, vẫy lightstick theo tiếng trống và những giai điệu hào hùng.

Màn trình diễn giàu cảm xúc của ca sĩ Đông Hùng. (Nguồn: Đài phát thanh truyền hình Hà Nội)

Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài trong chương đầu tiên, tập trung khắc họa khí phách và truyền thống anh hùng của dân tộc. Hoạt cảnh Tiếng vọng ngàn năm mở ra không gian làng quê gắn với nền văn minh lúa nước, nơi nếp sống cộng đồng được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Giữa những lớp diễn, cây tre hiện lên như hình ảnh của sức sống dẻo dai, tinh thần quật cường và ý chí chống ngoại xâm. Màn hình LED lần lượt giới thiệu hình tượng các vị anh hùng dân tộc qua từng thời kỳ. Trong không gian ấy, Quốc Thiên thể hiện Đất Việt tiếng vọng ngàn đời, tiếp thêm âm hưởng hùng tráng cho chương trình.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập cùng dấu mốc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946 được tái hiện qua phần trình chiếu. Tư tưởng “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” trở thành mạch nguồn xuyên suốt, kết nối những câu chuyện và tiết mục của đêm diễn.

Toàn cảnh chương trình Muôn sắc Việt Nam.

Một trong những màn trình diễn tạo không khí sôi nổi là Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà. Các nghệ sĩ Quang Thọ, Thu Hiền, Cao Minh cùng Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc hòa giọng, đưa người nghe trở lại niềm hân hoan của ngày đất nước thống nhất.

Theo giai điệu rộn ràng, hàng trăm diễn viên múa cầm cờ đỏ sao vàng từ các khán đài tiến lên sân khấu. Sắc cờ hòa cùng tiếng hát, tiếng reo hò và những tràng vỗ tay, tạo nên khung cảnh đầy cảm xúc tại Mỹ Đình. Nhiều khán giả cùng cất tiếng hát, nối dài sự hưởng ứng từ sân khấu xuống các khu vực khán đài.

Ở một sắc thái khác, Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi được thể hiện qua giọng hát Quang Thọ, Phạm Thu Hà và nhóm Oplus. Tác phẩm khắc họa vẻ hào hoa, thanh lịch cùng ý chí kiên cường bảo vệ thành phố của người Hà Nội. Các diễn viên, trong đó có Phương Nam và Thanh Huế, tái hiện hình ảnh người dân thủ đô trong những năm tháng chiến tranh, góp thêm chiều sâu cho phần biểu diễn.

Bước sang chương hai, Muôn sắc di sản, sân khấu mở rộng thành không gian hội tụ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tiết mục Bức tranh di sản quy tụ các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân và người dân đến từ những vùng đất có di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.

Các thực hành văn hóa, tín ngưỡng như thờ Mẫu, thờ cúng Hùng Vương, hội Gióng lần lượt được giới thiệu. Cùng với đó là những loại hình nghệ thuật đặc trưng của nhiều vùng miền, từ hát xoan Phú Thọ, quan họ Bắc Ninh, ca trù đến dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh, cồng chiêng Tây Nguyên và đờn ca tài tử.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp chương trình "Muôn sắc Việt Nam"

Trong những bộ trang phục mang dấu ấn quê hương, các đoàn nghệ nhân nối tiếp nhau xuất hiện, đưa âm thanh, vũ điệu và sắc màu vùng miền lên sân khấu. Những lớp trình diễn tạo nên bức tranh phong phú về di sản, cho thấy sức sống của văn hóa truyền thống qua chính những cộng đồng đang gìn giữ và thực hành mỗi ngày.

Chương cuối, Bản sắc vươn xa, đưa câu chuyện đến với đời sống hiện đại, nhấn mạnh sự tiếp nối và khả năng lan tỏa của văn hóa Việt Nam. Ca khúc Rạng ngời văn hóa Việt Nam của DTAP quy tụ đông đảo nghệ sĩ tham gia chương trình. Hàng trăm đoàn viên thanh niên cùng thể hiện vũ điệu văn hóa Việt Nam do nghệ sĩ Trần Ly Ly biên đạo, tạo nên phần kết trẻ trung, giàu năng lượng.

Bên cạnh các tiết mục, concert tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa âm thanh, ánh sáng và thiết kế sân khấu. Hệ thống màn hình LED cùng những lớp hình ảnh được đầu tư về mỹ thuật giúp mở rộng không gian biểu diễn. Cách chuyển tiếp linh hoạt giữa các màn hát, múa và hoạt cảnh giữ mạch cảm xúc liền mạch suốt đêm nhạc.

Tiết mục "Giai điệu tự hào" vinh danh một trong những gương mặt tiêu biểu góp phần làm rạng danh đất nước Việt Nam. (Nguồn: VTV1)

Pháo hoa xuất hiện xen kẽ một số tiết mục, trước khi màn trình diễn kéo dài 17 phút ở cuối chương trình thắp sáng bầu trời Mỹ Đình. Ánh sáng rực rỡ trên cao cùng tiếng nhạc và sự hưởng ứng của khán giả khép lại đêm nghệ thuật tôn vinh văn hóa Việt Nam.

“Muôn sắc Việt Nam” do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội chủ trì, Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện. Qua những câu chuyện được kể trên sân khấu, chương trình kết nối niềm tự hào về cội nguồn với tinh thần gìn giữ, tiếp nối bản sắc trong đời sống hôm nay.