Tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, sản phẩm tôm sú khô nguyên con cỡ đại của Hợp tác xã Ba khía Đầm Dơi (ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm, tỉnh Cà Mau) thu hút sự chú ý của khách tham quan bởi kích cỡ đặc biệt và quy trình chế biến công phu.

Sản phẩm được chế biến từ những con tôm sú tươi đạt kích cỡ 8 - 10 con/kg

Theo đại diện hợp tác xã, sản phẩm được chế biến từ những con tôm sú tươi đạt kích cỡ 8 - 10 con/kg. Đây là nguồn nguyên liệu khá khan hiếm, đòi hỏi phải tuyển chọn kỹ lưỡng.

Tôm sau khi thu hoạch từ vuông nuôi được vận chuyển nhanh về cơ sở, phân loại và sục khí oxy liên tục để duy trì độ tươi sống trước khi chế biến.

Sau công đoạn luộc, tạo dáng, tôm được đưa vào nhà màng phơi, sấy khép kín trong khoảng 24 giờ rồi đóng gói hút chân không. Quy trình được kiểm soát chặt chẽ về nhiệt độ và độ ẩm nhằm giữ màu đỏ tự nhiên, vị ngọt và độ dẻo của thịt tôm.

Thành phẩm đạt trọng lượng khoảng 50 - 85 gram/con, bảo đảm các yêu cầu về hình thức như màu sắc đẹp, không đen đầu, không vỡ gạch.

Hiện tôm sú khô cỡ đại được bán với giá 2,5 triệu đồng/kg; các loại nhỏ hơn có giá từ 1,2 - 1,6 triệu đồng/kg.

Tôm khô Cà Mau có thịt dày, ngọt thanh và mềm dẻo

Trong những ngày diễn ra Festival, hợp tác xã tiêu thụ hàng trăm kg tôm sú khô các loại, cho thấy sức hút của dòng sản phẩm chế biến này.

Việc lựa chọn tôm sú cỡ lớn để chế biến thành sản phẩm khô nguyên con không chỉ tạo ra mặt hàng đặc trưng mà còn góp phần nâng giá trị nguồn nguyên liệu.

Đây là hướng đi đáng chú ý trong bối cảnh Cà Mau có lợi thế lớn về nuôi trồng thủy sản, nhưng việc đa dạng hóa sản phẩm và đẩy mạnh chế biến sâu vẫn là yêu cầu quan trọng để mở rộng thị trường.

Nghề làm tôm khô Cà Mau được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023. Trên nền tảng nghề truyền thống, việc đổi mới quy trình, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm mới góp phần làm phong phú đặc sản địa phương. Sự góp mặt của tôm sú khô cỡ đại tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II cũng tạo thêm cơ hội quảng bá, kết nối giao thương, đưa các sản phẩm chế biến từ tôm tiếp cận những phân khúc thị trường có giá trị cao hơn.