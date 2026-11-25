Tiết mục văn nghệ chào mừng đêm hội Ok Om Bok tại Khu Văn hóa, du lịch ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long (Ảnh: MINH KHỞI).

Đêm hội Ok Om Bok là điểm nhấn đặc sắc trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2026.

Tại đêm hội Ok Om Bok, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long, Đoàn nghệ thuật Khmer Ánh Bình Minh biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc phục vụ người dân, du khách trong, ngoài nước.

Đông đảo người dân, du khách đến Khu Văn hóa, du lịch ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, tỉnh Vĩnh Long xem tiết mục múa trống Sa dăm của đội múa cộng đồng Cụm xã Hưng Mỹ, Song Lộc (Ảnh: MINH KHỞI).

Lễ hội Ok Om Bok được đồng bào Khmer tổ chức trong lúc cúng trăng nên còn được gọi là Lễ hội Cúng trăng, diễn ra vào ngày rằm tháng 10 âm lịch hằng năm. Vào năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa Lễ hội Ok Om Bok vào Danh mục di sản phi vật thể quốc gia.

Cúng trăng là nghi lễ chính trong lễ hội Ok Om Bok được tổ chức tại khuôn viên chùa, trong từng nhà dân hay tập trung ở một bãi đất rộng rãi. Người chủ lễ khấn vái nói lên lòng biết ơn, xin thần Mặt trăng tiếp nhận những lễ vật do người dân dâng cúng, cầu mong mọi người sức khỏe dồi dào, mưa thuận gió hòa, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Sau hợp nhất, tỉnh Vĩnh Long có dân số hơn 4,1 triệu người gồm cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm cùng một số ít các dân tộc thiểu số khác sinh sống. Trong đó, đồng bào Khmer có hơn 353.000 người, chiếm hơn 8,4% dân số toàn tỉnh.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào Khmer.

Đến nay, tỉnh đã giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số, giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp được bảo tồn và phát huy.

Khán đài đua ghe Ngo xã Bình Phú vừa đưa vào khai thác, phục vụ giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long mở rộng năm 2026 (Ảnh: MINH KHỞI).

Phát biểu tại đêm hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện nhấn mạnh, các hoạt động của Tuần lễ Văn hóa, thể thao và du lịch chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long năm 2026, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Qua đây, mở rộng không gian giao lưu, hợp tác, quảng bá hình ảnh Vĩnh Long năng động, thân thiện, nghĩa tình, hiếu khách.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quỳnh Thiện mong muốn các vị chư tăng, đồng bào Khmer trong tỉnh đón mừng Lễ hội Ok Om Bok vui tươi, đoàn kết, tiết kiệm và an toàn. Phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại.