Từ trung tâm xã Khe Sanh xuôi theo tỉnh lộ 587 về phía Nam chừng 5km là đã thấy sự hiện diện của làng du lịch cộng đồng Ta Ri 1, thuộc thôn Ván Ri, xã Khe Sanh. Trong mịt mờ sương núi, hình ảnh những ngôi nhà sàn hiện đại rực rỡ sắc màu, xen lẫn những con đường hoa uốn lượn tạo ra một khung cảnh nên thơ. Ít ai biết rằng, hơn nửa năm trước, nơi đây chỉ là những mái nhà sàn cũ nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Tổ chức Plan International và người dân trong làng đã làm nên một điều kỳ tích khi biến nơi này thành địa điểm du lịch cộng đồng có sức hút mạnh mẽ.

Trưởng thôn Ván Ri Nguyễn Thị Lụa cho biết: “Khoảng 3 tháng trở lại đây, làng du lịch cộng đồng Ta Ri 1 được hoàn thiện đưa vào khai thác du lịch và có khá nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại đây có 23 hộ dân tham gia vào làm du lịch cộng đồng, cung cấp dịch vụ ẩm thực, lưu trú... Bên cạnh đó, du khách có thể liên kết để trải nghiệm nghề truyền thống đan lát, dệt thổ cẩm, làm nương rẫy, tìm hiểu văn hóa bản địa. Mô hình du lịch cộng đồng này vừa khai thác tốt tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch gắn với việc bảo tồn và phát huy bền vững bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Bru-Vân Kiều, vừa tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ dân tham gia”.

Một góc làng du lịch cộng đồng Ta Ri 1, thôn Ván Ri, xã Khe Sanh - Ảnh: N.B

Trời vừa sập tối, sương lạnh dần buông nhưng tại làng du lịch cộng đồng Ta Ri 1 không gian thật ấm cúng, vui tươi. Người dân và du khách cùng nhau chuyện trò, múa hát bên ánh lửa trại bập bùng. “Gia đình tôi tham gia vào tổ dịch vụ lưu trú và tổ ẩm thực nên ngoài việc nương rẫy thì phần lớn thời gian chúng tôi đều tập trung vào làm du lịch cộng đồng. Bản làng Ta Ri 1 nay đã khởi sắc, người dân rất phấn khởi và có thêm động lực, niềm tin về mô hình phát triển du lịch cộng đồng này”, anh Hồ Văn Thủy, hộ tham gia làng du lịch cộng đồng Ta Ri 1 chia sẻ.

Còn với chị Trương Thị Hòa, ở xã Nam Cửa Việt thì hồ hởi cho rằng: “Tôi vừa có chuyến trải nghiệm tại làng du lịch cộng đồng Ta Ri 1 và dự định sẽ cùng nhóm bạn trở lại đây để nghỉ ngơi, vui chơi vào dịp Tết Nguyên đán 2027”.

Xã Khe Sanh đã xác định phát triển du lịch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương giai đoạn 2026-2030, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính lan tỏa, thúc đẩy thương mại-dịch vụ, nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp văn hóa và các ngành kinh tế khác cùng phát triển.

Trong quan điểm phát triển, địa phương đã nhất quán phát triển du lịch phải đặt văn hóa và con người Khe Sanh ở vị trí trung tâm; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc Bru-Vân Kiều vừa là mục tiêu, vừa là nguồn lực quan trọng để tạo nên sự khác biệt của du lịch Khe Sanh; đồng thời bảo đảm nguyên tắc cộng đồng là chủ thể sáng tạo, thực hành, truyền dạy, gìn giữ văn hóa và trực tiếp được hưởng lợi từ việc khai thác giá trị văn hóa phục vụ phát triển du lịch.

“Phát triển du lịch cộng đồng đã và đang tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Thời gian tới, địa phương sẽ chú trọng đến việc tập huấn cho người dân làm du lịch thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

Đồng thời xây dựng phương án đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật cho người dân; chú trọng công tác bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, lịch sử bản địa. Bên cạnh đó, địa phương sẽ tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu loại hình du lịch dựa vào cộng đồng đến du khách gần xa, đặc biệt là khách quốc tế", Phó Chủ tịch UBND xã Khe Sanh Trần Thị Thương cho biết.