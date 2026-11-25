Lễ khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, kỳ I năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. (Ảnh: HG)

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hoạt động của Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch, từng bước xây dựng những sản phẩm văn hóa, du lịch đặc sắc, có sức lan tỏa và giá trị lâu dài của tỉnh Quảng Trị.

Đến dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Bùi Hoàng Phương, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Trị; các tỉnh bạn, đại biểu quốc tế cùng đông đảo nhân dân trong tỉnh và khách du lịch.

Lễ khai mạc tại điểm cầu chính Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới bao gồm phần nghi lễ, chương trình nghệ thuật và kết nối giữa 2 điểm cầu. Trong đó, điểm nhấn là nghi thức khai mạc mang tên “Chạm vào kỳ quan”, được xây dựng với hình tượng tinh thể thạch nhũ kết hợp ngọn lửa thiêng, tượng trưng cho sự giao hòa giữa những kỳ quan thiên nhiên, chiều sâu lịch sử và khát vọng phát triển của Quảng Trị.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức "Chạm vào kỳ quan” trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2026. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam nêu rõ, Quảng Trị là vùng đất đặc biệt - nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hiếm có; nơi mỗi địa danh, mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những dấu ấn sâu đậm trong tâm thức dân tộc. Đó là “Linh thiêng vùng đất lửa” - nơi có Thành cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đường 9-Khe Sanh, đường 9, đường 20 Quyết thắng, bến phà Long Đại, bến phà Gianh cùng biết bao địa danh đã đi vào lịch sử.

Đó còn là “Rực rỡ miền kỳ quan” với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng “vương quốc hang động” kỳ vĩ, nơi có Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới, những cánh rừng nguyên sinh, những cung đường phía tây thơ mộng; những bãi biển “cát trắng nắng vàng” Nhật Lệ, Bảo Ninh, Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo ngọc Cồn Cỏ xanh biếc giữa biển Đông.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật ngợi ca Tổ quốc và quê hương. (Ảnh: HG)

Chính sự giao thoa giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu của lịch sử, sự đa dạng của văn hóa và nghĩa tình của con người đã làm nên một vùng đất Quảng Trị khác biệt không chỉ để đến tham quan mà còn để cảm nhận, trải nghiệm và lưu giữ những ký ức khó quên.

“Đây là kỳ đầu tiên của chuỗi Tuần Văn hóa-Du lịch dự kiến được tổ chức định kỳ hằng tháng, hướng tới hình thành những hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, hấp dẫn, để Quảng Trị không chỉ là điểm đến của mùa lễ hội mà là của những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới trong suốt bốn mùa. Đồng thời, sự kiện cũng là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế và tiền đề để chuẩn bị tốt hơn cho Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức tại Quảng Trị”, đồng chí Hoàng Nam nói.

Trong 7 ngày, từ ngày 24 đến 30/11, Quảng Trị trở thành một không gian lễ hội đa sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, trải dài từ miền biển phía đông đến đại ngàn Trường Sơn phía tây, kết nối các trung tâm đô thị, các vùng di sản và những địa danh lịch sử.

Hàng vạn người dân và khách du lịch tại Đồng Hới đến thưởng lãm chương trình (Ảnh:HG)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng gửi lời mời đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế đến với Quảng Trị. Đến để chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên; để lắng lòng trước chiều sâu lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc; để khám phá bản sắc văn hóa và cảm nhận nghĩa tình, lòng mến khách của con người nơi đây.

Tiếp đó, chương trình nghệ thuật với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa” gồm 3 chương: “Linh thiêng vùng đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”. Thông qua các tiết mục ca, múa, hoạt cảnh nghệ thuật kết hợp âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện truyền thống lịch sử hào hùng, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc, vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ và khắc họa hình ảnh Quảng Trị đang đổi mới, vươn mình phát triển. Kết thúc là màn pháo hoa tầm cao ngay tại quảng trường mang tới sự choáng ngợp và mãn nhãn cho người dân và du khách giữa bầu trời đêm lạnh của phố biển Đồng Hới.

Tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà đông đảo người dân và du khách đến xem các tiết mục lễ hội đường phố đặc sắc. (Ảnh: HM)

Tại Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh cơ sở 2, phường Nam Đông Hà là chương trình biểu diễn lân sư rồng, trình diễn áo dài, lễ hội đường phố sôi động và bắn pháo hoa tầm cao chào mừng sự kiện văn hóa-du lịch hấp dẫn này.

Sau đây là các hình ảnh trong đêm khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Quảng Trị 2026: