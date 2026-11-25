Áo dài từ lâu đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của văn hóa Việt Nam, gắn với vẻ đẹp duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ và bản sắc dân tộc. Qua thời gian, trang phục truyền thống này vẫn hiện diện trong đời sống hiện đại, trở thành cầu nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với thế hệ hôm nay.

Hội thi Duyên dáng áo dài xã Xuân Thới Sơn năm 2026 là hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, góp phần tôn vinh trang phục truyền thống và lan tỏa bản sắc dân tộc.

Hướng đến kỷ niệm 86 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam, tối 24/11, UBND xã Xuân Thới Sơn tổ chức Vòng chung kết Hội thi Duyên dáng áo dài xã Xuân Thới Sơn năm 2026 với chủ đề "Sắc son Xuân Thới Sơn" tại Công viên Du lịch sinh thái xã Xuân Thới Sơn. Chương trình do Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Xuân Thới Sơn thực hiện.

Hội thi là hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt Nam, đồng thời tạo sân chơi giao lưu, gặp gỡ cho người dân, cán bộ, đoàn viên và các thí sinh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương và niềm tự hào về những giá trị truyền thống.

Tham dự chương trình có ông Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐND xã; ông Nguyễn Thanh Tú, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban tổ chức hội thi.

Diễn viên Ngọc Lan và nhà thiết kế Thuận Việt là một trong những thành viên Ban Giám khảo cuộc thi.

Đồng hành cùng chương trình là Ban Giám khảo gồm những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và các cuộc thi sắc đẹp. Trưởng Ban Giám khảo là đạo diễn hình ảnh, cố vấn chương trình Nguyễn Hoàng Long (Long Aodai). Các thành viên gồm diễn viên Ngọc Lan, nhà thiết kế Thuận Việt và một số hoa khôi tại các cuộc thi sắc đẹp.

Vòng chung kết quy tụ 34 thí sinh xuất sắc vượt qua vòng sơ khảo. Mỗi thí sinh mang đến một phong cách, sắc thái riêng, cùng thể hiện vẻ đẹp của áo dài qua các phần trình diễn được dàn dựng theo chủ đề của hội thi.

Trên sân khấu, những tà áo dài với kiểu dáng, màu sắc và họa tiết đa dạng góp phần tạo nên không gian trình diễn sinh động. Bên cạnh vẻ duyên dáng của trang phục, các thí sinh còn thể hiện sự tự tin, phong thái và khả năng làm chủ sân khấu, mang đến nhiều dấu ấn cho chương trình.

Những tà áo dài duyên dáng góp phần tôn vinh vẻ đẹp trang phục truyền thống Việt Nam.

Thông qua các phần thi, Ban Giám khảo đánh giá thí sinh dựa trên những tiêu chí của hội thi, xem xét tổng thể phần trình diễn, phong thái và những nét riêng của từng gương mặt để lựa chọn các danh hiệu xứng đáng.

Khép lại hội thi, danh hiệu Quán quân Hội thi Duyên dáng áo dài xã Xuân Thới Sơn năm 2026 thuộc về hai thí sinh mang số báo danh 12 - Trần Ngọc Khánh Vy và số báo danh 33 - Trần Hoàng Lâm.

Kết quả là sự ghi nhận cho quá trình chuẩn bị, nỗ lực và phần thể hiện của các thí sinh tại hội thi. Đồng thời, mỗi gương mặt tham gia đã góp phần tạo nên một sân chơi văn hóa đa dạng, nơi tình yêu áo dài được thể hiện bằng sự tự tin và niềm tự hào về trang phục truyền thống.

Các thí sinh tự tin trình diễn, thể hiện nét đẹp thanh lịch và duyên dáng của tà áo dài.

Việc tổ chức hội thi tại Công viên Du lịch sinh thái xã Xuân Thới Sơn, địa chỉ 106 Lê Thị Mai, ấp Nam Xuân 1, cũng góp phần đưa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với người dân.

Đây là dịp để các tổ chức, đoàn thể, trường học và cộng đồng địa phương cùng tham gia, giao lưu, chia sẻ và hưởng ứng những hoạt động gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng đa dạng, việc duy trì những hoạt động tôn vinh trang phục truyền thống có ý nghĩa thiết thực trong việc nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, nhất là đối với thế hệ trẻ. Áo dài không đơn thuần là trang phục trình diễn mà còn chứa đựng những giá trị lịch sử, thẩm mỹ và tinh thần được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hội thi tạo sân chơi để các thí sinh giao lưu, thể hiện bản thân và lan tỏa niềm tự hào về văn hóa dân tộc.

Với chủ đề "Sắc son Xuân Thới Sơn", hội thi góp thêm một hoạt động ý nghĩa vào chuỗi chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại địa phương.

Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Xuân Thới Sơn năng động, giàu bản sắc, đồng thời khuyến khích cộng đồng chung tay bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống hôm nay.