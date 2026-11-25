Múa “Cá lượn” theo tiếng Khơ Mú gọi là “Tẹ cạ grang”, là vũ điệu dân gian truyền thống của đồng bào Khơ Mú, được biểu diễn trong những dịp lễ, Tết và ngày hội. Theo Nghệ nhân Vì Văn Sang, tổ dân phố Nghĩa Sơn, điệu múa “Cá lượn” hình thành từ quá trình người Khơ Mú quan sát cuộc sống tự nhiên.

Trước đây, khi cuộc sống chủ yếu dựa vào nương đồi, săn bắt và đánh cá, những lần xuống khe suối đã giúp người dân có cơ hội quan sát tập tính của các loài cá. Hình ảnh đàn cá vẫy đuôi, xòe vây, bơi quấn quýt bên nhau trở thành nguồn cảm hứng để người Khơ Mú sáng tạo nên những động tác múa mang đậm dấu ấn riêng.

Từ những quan sát gần gũi ấy, hình ảnh đàn cá được chuyển tải bằng ngôn ngữ hình thể, tạo nên một điệu múa vừa mộc mạc, vừa giàu tính nghệ thuật.

Múa “Cá lượn” có 6 động tác chính, mô phỏng những trạng thái khác nhau của đàn cá, từ khi trú trong hang, di chuyển, vượt qua thác ghềnh đến lúc vui đùa, tìm kiếm và quấn quýt bên nhau giữa dòng nước.

Điểm đặc sắc của “Tẹ cạ grang” ở sự phối hợp linh hoạt giữa đôi tay, bờ vai và vòng hông. Bàn tay khi xòe mở, lúc thu về, khi vẫy nhịp như những chiếc vây cá đang chuyển động. Động tác đánh vai, lắc hông tạo nên nhịp điệu lúc nhẹ nhàng, uyển chuyển, lúc mạnh mẽ, dứt khoát. Tất cả hòa quyện, khiến người xem có cảm giác như đang chứng kiến một đàn cá thực sự bơi, “nô đùa” dưới làn nước.

Trong quan niệm của người Khơ Mú, hình ảnh đôi cá tìm đến nhau, quấn quýt giữa dòng nước tượng trưng cho tình cảm đôi lứa, sự hòa hợp và mong ước về một mái ấm hạnh phúc.

Chị Vì Thị Lương, Câu lạc bộ dân ca, dân vũ dân tộc Khơ Mú tổ dân phố Nghĩa Sơn cho biết: “Kho tàng dân vũ của dân tộc mình khá phong phú, với nhiều điệu múa gắn liền với thiên nhiên, lao động và đời sống tinh thần. Trong đó, múa “Cá lượn” mang ý nghĩa đặc biệt bởi gửi gắm cả tình yêu đôi lứa lẫn khát vọng vươn lên trong cuộc sống”.

Múa “Cá lượn” có thể được biểu diễn theo đôi nam nữ hoặc theo nhóm từ 6 đến 8 người. Khi nam nữ cùng tham gia, những động tác vẫy gọi, tiến lại gần, tách ra rồi tìm về bên nhau tái hiện hình ảnh đôi cá đang tìm kiếm, trao gửi tình cảm. Khi được biểu diễn tập thể, sự phối hợp đồng đều giữa các thành viên tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng.

Không cầu kỳ về kỹ thuật, múa “Cá lượn” chinh phục người xem bằng sự tự nhiên và giàu cảm xúc. Những động tác tay như hai con cá đang vờn nhau trên mặt nước, lúc lại nhao xuống, ghẹ vào nhau.

Nhịp đánh vai, lắc hông vừa tạo nên vẻ khỏe khoắn, vừa thể hiện nét duyên kín đáo trong tình cảm nam nữ. Đó cũng là sắc thái phồn thực được thể hiện một cách ý nhị trong nghệ thuật dân gian của người Khơ Mú, gửi gắm ước vọng về sự sinh sôi, phát triển và cuộc sống nối dài qua các thế hệ.

Không gian diễn xướng của múa “Cá lượn” cũng gắn với những sinh hoạt quan trọng trong đời sống cộng đồng. Trong lễ mừng nhà mới, điệu múa góp phần tạo không khí vui tươi, gửi gắm lời chúc gia chủ mạnh khỏe, làm ăn thuận lợi, gia đình hòa thuận.

Trong lễ tra hạt, sau những giờ lao động trên nương, tiếng nhạc và những bước chân uyển chuyển mang đến niềm vui, thể hiện mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Cùng với những thay đổi trong đời sống xã hội, các hoạt động văn hóa truyền thống của người Khơ Mú ngày nay có thêm nhiều không gian biểu diễn mới. Múa “Cá lượn” giờ không chỉ xuất hiện trong những dịp sinh hoạt, nghi lễ của cộng đồng mà còn được giới thiệu tại các chương trình giao lưu văn nghệ, hoạt động của câu lạc bộ và sự kiện quảng bá văn hóa địa phương.

Qua bao thế hệ, điệu múa “Cá lượn” vẫn được gìn giữ, trao truyền, trở thành biểu tượng của tình yêu, tinh thần đoàn kết và khát vọng về cuộc sống no ấm; qua đó, góp phần gìn giữ mạch nguồn văn hóa, làm nên sức sống bền bỉ của bản sắc Khơ Mú.