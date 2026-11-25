Sáng 24/11, đoàn tàu du lịch Chapa - Tonkin Heritage Express khởi hành từ Hà Nội, đưa 160 du khách đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore và nhiều quốc gia khác đến ga Lào Cai. Chuyến tàu đến đúng dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Lào Cai với du khách quốc tế.

Đây là sản phẩm du lịch đường sắt cao cấp do doanh nghiệp đầu tư, phối hợp Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR) tổ chức khai thác. Đoàn tàu tiêu chuẩn 5 sao chính thức vận hành từ ngày 10/10, phục vụ hành khách trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Ông Vũ Xuân Hân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Chapa, cho biết dự án được khởi động cách đây hơn một năm, nhằm cải tạo các toa xe khách đang khai thác và thiết kế không gian trải nghiệm văn hóa trên tàu. Điểm nhấn của đoàn tàu là sự kết hợp giữa tinh thần kiến trúc Đông Dương và các yếu tố văn hóa bản địa.

Không gian bên trong đoàn tàu sử dụng vách gỗ, ánh sáng ấm, kết hợp họa tiết thổ cẩm của người Dao Đỏ, hoa văn văn hóa của người H'Mông cùng các chất liệu, màu sắc đặc trưng trong đời sống vùng cao.

Đoàn tàu được ví như "khách sạn 5 sao", với các toa xe được cải tạo thành những không gian mang dấu ấn riêng. Trong đó, một toa khách được bố trí quầy bar phục vụ hành khách.

Đại diện doanh nghiệp cho hay cách bài trí đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào trải nghiệm trên tàu, biến hành trình di chuyển thành cơ hội để du khách tìm hiểu thêm về văn hóa và con người Tây Bắc.

Các hạng cabin được thiết kế theo phong cách riêng, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi và trải nghiệm của nhiều nhóm du khách. Sản phẩm hướng đến xu hướng du lịch chậm, chú trọng sự thư thái, tiện nghi và trải nghiệm văn hóa trong suốt hành trình, thay vì chỉ tập trung vào việc di chuyển giữa các điểm đến.

Ông Nguyễn Chính Nam, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, đánh giá tuyến đường sắt mới có lợi thế kết nối Hà Nội với Lào Cai, Sa Pa và không gian văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc. Theo ông, với du khách trong nước và quốc tế, hành trình bằng tàu hỏa có thể trở thành một phần đáng nhớ của chuyến đi.

Theo ông Nam, ngành đường sắt sẽ tập trung bảo đảm an toàn chạy tàu, chất lượng hạ tầng, phối hợp tổ chức vận tải và nâng cao chất lượng phục vụ. Chương trình hợp tác với các doanh nghiệp đầu tư sản phẩm du lịch được kỳ vọng giúp đa dạng hóa dịch vụ, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng của những tuyến đường sắt kết nối các điểm đến du lịch.

Châu Sa