Pháo hoa rực rỡ khép lại chương trình “Muôn sắc Việt Nam”.

Tối 24/11, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp” diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Sự kiện được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

“Muôn sắc Việt Nam” kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại; khắc họa dòng chảy văn hóa Việt Nam từ cội nguồn, lịch sử đến di sản, sáng tạo và hội nhập.

Gần 5 vạn khán giả phủ kín sân Mỹ Đình để thưởng thức concert “Muôn sắc Việt Nam”.

Chương trình gồm phần khai từ và 3 chương nghệ thuật: “Văn hóa soi đường”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa”, với sự hội tụ, hiện diện của nghệ nhân, nghệ sĩ nhiều thế hệ và các giá trị di sản đặc sắc của dân tộc.

Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, lan tỏa tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất ngày 24/11/1946.

Không gian sân khấu được đầu tư quy mô, kết hợp hệ thống ánh sáng, màn hình LED và các hiệu ứng trình diễn, tạo nên những lớp hình ảnh chuyển động liên tục, mang đến trải nghiệm thị giác mãn nhãn cho khán giả.

Thông qua sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, “Muôn sắc Việt Nam” đã tạo nên một không gian tôn vinh văn hóa đa dạng, nơi các giá trị quá khứ được tiếp nối bằng sức sáng tạo hôm nay. Chương trình khép lại bằng thông điệp về sức mạnh văn hóa trong kết nối cộng đồng, bồi đắp bản sắc và khơi dậy khát vọng đưa văn hóa Việt Nam vươn xa.

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng các ca sĩ Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh...

Đặc biệt, những màn pháo hoa rực rỡ hòa cùng âm nhạc đã khiến không khí tại sân vận động Mỹ Đình trở nên cuồng nhiệt.

Các tầng pháo hoa với nhiều màu sắc được kết hợp cùng âm thanh và ánh sáng, tạo nên không gian trình diễn quy mô lớn.

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 17 phút, với 2.605 quả pháo hoa tầm cao, 648 quả pháo hoa nổ tầm thấp, 688 giàn phun cùng các ống hỏa thuật.

Qua 120 phút, chương trình đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của đông đảo Nhân dân.

Mãn nhãn màn pháo hoa trong concert “Muôn sắc Việt Nam”.

Viên Minh