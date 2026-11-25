Những vạt nắng chiều nhạt màu trải dài trên con phố nhỏ, gió đầu đông khẽ thổi, mang theo chút se lạnh của ngày giao mùa. Trong buổi chiều ấy, chúng tôi tìm về phường Cẩm Lệ thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh.

Dưới góc sân nhỏ, mẹ đang ngồi trò chuyện cùng những người hàng xóm.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Trinh.

Mẹ sống cùng vợ chồng anh Lê Đức Tường (người con thứ của mẹ) trong căn nhà cấp 4 giản dị. Qua lời kể của anh Tường, chúng tôi được biết gia đình có truyền thống cách mạng, nhiều thế hệ nối tiếp nhau tham gia kháng chiến.

Trong đại gia đình, có 4 người được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, đó là mẹ chồng mẹ Trinh - cụ Trần Thị Cự; hai người chị chồng là bà Lê Thị Nghiệp, bà Lê Thị Ba và mẹ Phan Thị Trinh. Nhiều người con, người cháu trong gia đình cũng đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Bằng Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của mẹ Phan Thị Trinh.

Những người thân nằm lại trong chiến tranh

Để vội cuốn sổ tay lên bàn, tôi ngồi lại gần, khẽ ủ đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo của mẹ vào tay mình rồi thủ thỉ trò chuyện. Bằng chất giọng mộc mạc, mẹ Phan Thị Trinh chậm rãi đưa tôi ngược dòng thời gian, trở về với những câu chuyện khói lửa ở vùng quê cách mạng xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (trước đây).

Huân chương Kháng chiến hạng Nhì do Hội đồng Nhà nước trao tặng mẹ Phan Thị Trinh năm 1985.

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, mẹ Phan Thị Trinh sớm giác ngộ và tham gia phục vụ kháng chiến. Mẹ nên duyên cùng ông Lê Trinh, hai người có với nhau 4 người con. Ngày ấy, Đại Lộc là chiến trường ác liệt, Mỹ, ngụy lùng sục khắp nơi, mẹ cùng bà con địa phương làm công tác dân công, vận chuyển lương thực và che chở cán bộ hoạt động bí mật. Những công việc thầm lặng ấy gắn bó với mẹ suốt thời chiến, cũng là quãng thời gian gia đình đối mặt với nhiều mất mát.

Lật giở những trang hồ sơ cũ, anh Lê Đức Tường bùi ngùi kể cho tôi nghe về ba mình. Những năm 1960, 1961, ông Lê Trinh đảm nhiệm cương vị Trưởng ban An ninh xã Đại Thắng. Tháng 12-1970, trong một đợt càn quét của địch, ông bị bắn trọng thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Quân y 17 rồi hy sinh.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Lê Trinh (chồng mẹ Phan Thị Trinh).

Trên tay mẹ Phan Thị Trinh giữ một chiếc khăn mùi xoa nhỏ. Có lúc vừa kể, vừa nhớ lại những năm tháng cũ, mẹ xúc động nghẹn lời rồi đưa chiếc khăn lên lau vội đôi mắt đỏ hoe. Nhắc đến chồng, mẹ nhớ về những ngày gia đình chờ tin trong thấp thỏm. Không có giấy báo tử, không biết ông mất ở đâu, phần mộ hiện nằm nơi nào, mãi khoảng 4 tháng sau, gia đình mới hay tin dữ. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, hài cốt của ông vẫn chưa được tìm thấy, để lại trong lòng mẹ niềm khắc khoải được đón chồng về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Nỗi đau chồng mất chưa nguôi ngoai, mẹ lại đón nhận tin dữ về người con gái Lê Thị Trinh. Tiếp bước cha, năm 1971, chị gia nhập lực lượng du kích, đảm nhiệm công tác quân y. Chị vừa chăm sóc thương binh, vừa bám địa bàn phục vụ cách mạng. Đến năm 1973, trong một lần địch tổ chức càn quét, nơi trú ẩn bí mật của chị và đồng đội bị phát hiện. Địch tàn nhẫn đào bới, bắt giữ và sát hại những người đang ẩn náu, người con gái của mẹ vĩnh viễn nằm lại chiến trường khi tuổi đời mới mười chín, đôi mươi. Chỉ trong 3 năm, chồng và con gái lần lượt ngã xuống, để lại vết thương lòng hằn sâu trong tâm trí mẹ.

Bằng Tổ quốc ghi công của liệt sĩ Lê Thị Trinh (con gái mẹ Phan Thị Trinh).

Mỹ, ngụy đã cướp đi người thân, đồng thời đẩy gia đình mẹ Phan Thị Trinh vào chuỗi ngày đầy biến động khi liên tục truy lùng. Giữa những cuộc càn quét gắt gao ấy, mẹ vẫn kiên cường bám trụ, phục vụ cách mạng.

Kế tục truyền thống gia đình, năm 1980, anh Tường tình nguyện nhập ngũ, tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Anh tham gia lực lượng Trinh sát Quân khu 5, nhiều lần luồn sâu vào căn cứ địch, bám nắm địa bàn, thu thập tin tình báo phục vụ các phương án tác chiến. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh trở về quê hương, cùng các anh chị em chăm lo, phụng dưỡng mẹ.

Nhớ những mùa xuân kháng chiến

Ký ức về những cái Tết thời chiến vẫn in đậm trong tâm trí mẹ. Mẹ kể, những mùa xuân dẫu thiếu vắng sự sum họp gia đình nhưng không bao giờ thiếu đi niềm tin. Đêm giao thừa năm nào cũng vậy, bà con lại tập trung bên chiếc loa phát thanh của xóm để chờ nghe lời chúc Tết từ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giọng đọc của Bác như tiếp thêm sức mạnh cho những người bám trụ quê hương, cho lớp lớp cán bộ, chiến sĩ đang chắc tay súng nơi tiền tuyến và cả những đồng bào đang âm thầm làm hậu phương che chở, phục vụ cách mạng. Đến tận bây giờ, mẹ Phan Thị Trinh vẫn nhớ như in và dõng dạc đọc lại những vần thơ lịch sử:

“Năm qua thắng lợi vẻ vang,

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do,

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,

Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn!”

Cán bộ lực lượng vũ trang phường Cẩm Lệ đến thăm hỏi, tri ân mẹ Phan Thị Trinh nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống hôm nay đổi thay từng ngày, nhưng ký ức về người chồng và người con gái vẫn còn vẹn nguyên trong lòng mẹ. Với những cống hiến và hy sinh to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mẹ Phan Thị Trinh được tặng Huân chương Kháng chiến hạng Nhì (năm 1985). Ngày 18-2-2014, mẹ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.