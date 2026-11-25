Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các địa phương!

Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí và du khách gần xa!

Hôm nay, trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, hòa cùng tinh thần Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, trên quê hương Quảng Trị anh hùng, giàu truyền thống văn hóa và mến khách, chúng ta cùng hội tụ để vui mừng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026, với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý, bạn bè trong nước, quốc tế, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí, du khách lời chào thân ái, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc cùng những tình cảm nồng hậu nhất!

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại chương trình khai mạc - Ảnh: Công Hợp

Kính thưa quý vị đại biểu!

Văn hóa là hồn cốt của dân tộc, là sức mạnh nội sinh, là nền tảng tinh thần và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững.

Đối với Quảng Trị, văn hóa không chỉ là những giá trị được lưu giữ qua nhiều thế hệ, mà còn là sự kết tinh của lịch sử, thiên nhiên, con người; là bản lĩnh, là nghĩa tình và khát vọng vươn lên của một vùng đất từng trải qua biết bao gian khó, hy sinh.

Có thể nói Quảng Trị là vùng đất đặc biệt - nơi hội tụ những giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hiếm có; nơi mỗi địa danh, mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi đều mang trong mình những câu chuyện riêng, những dấu ấn sâu đậm trong tâm thức dân tộc.

Đó là “Linh thiêng vùng đất lửa” – nơi có Thành Cổ Quảng Trị, dòng sông Thạch Hãn, đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Đường 9 - Khe Sanh, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường sơn, Đường 9, Đường 20 quyết thắng, bến phà Long Đại, bến phà Gianh cùng biết bao địa danh đã đi vào lịch sử.

Những địa chỉ không chỉ nhắc nhớ một thời hào hùng, những mất mát, hy sinh to lớn vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc, mà còn gửi đến hôm nay và mai sau những thông điệp sâu sắc về giá trị của hòa bình.

Đó còn là “Rực rỡ miền kỳ quan” với Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, vương quốc hang động kỳ vĩ, nơi có Sơn Đoòng – hang động lớn nhất thế giới; nơi có dãy Trường Sơn hùng vĩ với những cánh rừng nguyên sinh, những cung đường miền Tây thơ mộng; những bãi biển “cát trắng nắng vàng” Nhật Lệ, Bảo Ninh, Cửa Tùng, Cửa Việt và đảo ngọc Cồn Cỏ xanh biếc giữa Biển Đông.

Và hơn hết, đó là vùng đất của những con người cần cù, kiên cường, nhân ái và thủy chung; nơi những làn điệu dân ca, những lễ hội truyền thống, văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc, những món ăn dân dã và hương vị cà phê Khe Sanh đã tạo nên bản sắc văn hóa phong phú, gần gũi, đầy sức sống.

Chính sự giao thoa giữa vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, chiều sâu của lịch sử, sự đa dạng của văn hóa và nghĩa tình của con người đã làm nên một Quảng Trị khác biệt – một vùng đất không chỉ để đến tham quan, mà còn để cảm nhận, trải nghiệm và lưu giữ những ký ức khó quên.

Quang cảnh Chương trình khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, Kỳ I năm 2026 tại điểm cầu phường Đồng Hới - Ảnh: Trung Đức

Kính thưa quý vị và toàn thể Nhân dân!

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 được tổ chức trong một thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi tỉnh Quảng Trị bước vào giai đoạn phát triển mới, với không gian rộng mở hơn, tiềm năng và cơ hội lớn hơn, được cộng hưởng cùng khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Đây không chỉ là dịp tôn vinh, bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử, thiên nhiên đặc sắc của quê Hương, mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Quảng Trị, thúc đẩy giao lưu văn hóa, kết nối các địa phương, doanh nghiệp, mở rộng thị trường du lịch, từng bước phát triển công nghiệp văn hóa và các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng Quảng Trị.

Đặc biệt, đây là kỳ đầu tiên của chuỗi Tuần Văn hóa - Du lịch dự kiến được tổ chức định kỳ hằng tháng, hướng tới hình thành những hoạt động văn hóa, du lịch thường xuyên, hấp dẫn, để Quảng Trị không chỉ là điểm đến của một mùa lễ hội, mà là điểm đến của những trải nghiệm mới, những cảm xúc mới trong suốt bốn mùa. Đồng thời, sự kiện cũng là bước khởi đầu quan trọng, tạo khí thế và tiền đề để chuẩn bị tốt hơn cho Năm Du lịch quốc gia 2027 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị.

Với tinh thần đó, Tuần Văn hóa - Du lịch lần này không chỉ là một sự kiện văn hóa, du lịch đơn thuần, mà còn thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc biến những giá trị di sản thành nguồn lực phát triển, biến tiềm năng thành những sản phẩm hấp dẫn và đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu, đồng bào và du khách!

Trong 7 ngày, từ hôm nay đến 30/11/2026, Quảng Trị sẽ trở thành một không gian lễ hội đa sắc màu với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, trải dài từ miền biển phía Đông đến đại ngàn Trường Sơn phía Tây, kết nối các trung tâm đô thị, các vùng di sản và những địa danh lịch sử.

Đến với Tuần Văn hóa - Du lịch lần này, quý vị sẽ được hòa mình vào những chương trình nghệ thuật đặc sắc, những lễ hội đường phố sôi động, những không gian văn hóa, ẩm thực đậm đà bản sắc quê hương; thưởng thức những chương trình âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và các hoạt động giao lưu văn hóa phong phú.

Du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế “Bay trên quê hương thanh bình” với những khinh khí cầu rực rỡ sắc màu trên bầu trời Quảng Trị; trải nghiệm các hoạt động thể thao, giải trí trên sông Nhật Lệ; khám phá những đồi cát, những cung đường tuyệt đẹp của Trường Sơn, Phong Nha, Khe Sanh…; đón bình minh, săn mây giữa không gian của những rừng phong đang vào mùa thay lá đỏ và những cánh đồng điện gió bạt ngàn của miền Tây.

Đặc biệt, giữa không khí sôi động của lễ hội, Quảng Trị vẫn luôn dành những khoảnh khắc sâu lắng và thiêng liêng để tưởng nhớ, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Đó là Lễ hoa đăng trên dòng Thạch Hãn linh thiêng, nơi ánh sáng của lòng biết ơn hòa cùng với dòng chảy lịch sử; là những cánh chim bồ câu bay lên từ đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải một thời chia cắt, mang theo thông điệp về hòa bình, thống nhất và tình hữu nghị lan tỏa khắp năm châu.

Đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Quảng Trị sẽ không chỉ là điểm đến trong hành trình khám phá, mà còn là một miền đất để nhớ, để thương và mong ngày trở lại - Ảnh: Công Hợp

Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể Nhân dân !

Quảng Trị hôm nay đang đổi thay từng ngày, nhưng những giá trị làm nên hồn cốt của vùng đất này vẫn luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy. Chúng tôi hiểu rằng, sức hấp dẫn và sức sống lâu bền của một điểm đến không chỉ được tạo nên bởi vẻ đẹp của thiên nhiên hay sự hiện đại của các công trình, mà còn bởi chiều sâu văn hóa, cốt cách và nghĩa tình của con người nơi đó.

Chúng tôi mong muốn Tuần Văn hóa - Du lịch lần này không chỉ là dịp để tôn vinh, quảng bá những giá trị đặc sắc của quê hương, cùng với tinh thần của Ngày hội đại đoàn kết dân tộc sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ di sản và tinh thần trách nhiệm của cộng đồng, để mỗi người dân, thực sự trở thành một đại sứ văn hóa, du lịch.

Về phía tỉnh, chúng tôi cam kết tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện; từng bước đưa Quảng Trị trở thành điểm đến có bản sắc, có sức cạnh tranh và phát triển bền vững.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi trân trọng gửi lời mời đến bạn bè, du khách trong nước và quốc tế: Hãy đến với Quảng Trị! Đến để chiêm ngưỡng những kỳ quan thiên nhiên; để lắng lòng trước chiều sâu lịch sử và những giá trị thiêng liêng của dân tộc; để khám phá bản sắc văn hóa và cảm nhận nghĩa tình, lòng mến khách của con người nơi đây.

Chúng tôi mong rằng, Quảng Trị sẽ không chỉ là một điểm đến trong hành trình khám phá của quý vị, mà còn là một miền đất để nhớ, để thương và mong ngày trở lại.

Với niềm tin và kỳ vọng đó, tôi xin trân trọng tuyên bố: Khai mạc Tuần Văn hoá-Du lịch Quảng Trị năm 2026!

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, toàn thể Nhân dân và du khách sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị năm 2026 thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!

* Đầu đề do Tòa soạn rút ý từ bài phát biểu