BYD thật sự chỉ muốn bán xe điện?

BYD, tập đoàn dẫn đầu lượng xe tiêu thụ tại thị trường Trung Quốc và đứng thứ 6 trên bản đồ ôtô toàn cầu, đang khiến nhiều hãng xe đối thủ cùng giới chức các nước phải dè chừng.

"Đế chế" kinh doanh của BYD thực chất trải dài trên nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau ngoài ngành công nghiệp ôtô, hiện tiếp tục phát triển ở hơn 120 quốc gia khác nhau.

BYD vốn nổi tiếng với công nghệ pin Blade độc quyền trang bị trên các dòng xe điện của hãng. Không chỉ phục vụ sản xuất nội bộ, BYD còn đóng vai trò nhà cung cấp linh kiện gốc cho hàng loạt đối thủ lớn, tiêu biểu như việc Tesla sử dụng pin BYD trên mẫu Model Y hay Toyota bắt tay hợp tác phát triển dòng sedan bZ3 tại Trung Quốc.

Bên cạnh mảng giao thông, thương hiệu này còn mở rộng sang giải pháp lưu trữ năng lượng từ năm 2008 thông qua đơn vị BYD Energy Storage, triển khai hàng loạt dự án công nghiệp lẫn dân dụng tại 110 quốc gia.

BYD tập trung nghiên cứu và phát triển pin Blade, sẵn sàng phân phối cho các thương hiệu khác. Ảnh: Phúc Hậu.

Song song với mảng năng lượng,BYD Electronics, đơn vị niêm yết trên sàn chứng khoán HongKong (Trung Quốc) từ năm 2007, hiện là nhà cung cấp thiết bị công nghệ cao cho các tập đoàn lớn như Xiaomi, Huawei, Lenovo và TCL.

Doanh nghiệp này đang tập trung phát triển hạ tầng tính toán AI, đồng thời tự chủ sản xuất bán dẫn nhằm cung cấp chip xử lý tiên tiến cho mảng sản xuất "ôtô" của tập đoàn.

Ở mảng vận tải đại chúng, BYD đã đầu tư hơn 1 tỷ USD cùng đội ngũ khoảng một nghìn kỹ sư để phát triển hệ thống tàu điện một ray SkyRail và SkyShuttle nhằm giải quyết nạn ùn tắc giao thông đô thị. Dù kế hoạch phủ sóng hàng trăm thành phố tại Trung Quốc bị siết chặt do quy định quản lý nợ công, hệ thống tàu điện dùng đường ray đúc sẵn của hãng vẫn đang vận hành hiệu quả tại Thâm Quyến và thành phố Sao Paulo của Brazil.

Ngoài ra, tập đoàn cũng sở hữu dải sản phẩm xe thương mại hạng nặng ấn tượng, nổi bật là mẫu xe tải điện ETT44 sở hữu công suất hơn một nghìn mã lực cùng tầm hoạt động vượt 600 km/lần sạc để cạnh tranh trực tiếp với Tesla Semi.

Mặc dù sở hữu quy mô hệ sinh thái khổng lồ, các sản phẩm ôtô của BYD hiện vẫn chưa thể tiếp cận thị trường Mỹ. Rào cản thuế quan lên tới 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, kết hợp cùng các quy định cấm sử dụng phần mềm Trung Quốc từ năm 2027 và phần cứng từ năm 2030, đã hoàn toàn triệt tiêu khả năng cạnh tranh về giá của hãng xe này tại xứ sở cờ hoa.