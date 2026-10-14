UBND TP Hà Nội được vinh danh là cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc

Chiều 14/10, tại Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, UBND TP Hà Nội được vinh danh và trao giải ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” với hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang nhận giải thưởng.

Năm nay, giải thưởng tiếp nhận 467 hồ sơ thuộc 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức lựa chọn 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu để trao giải. Riêng hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” có 8 cơ quan được vinh danh.

Bên cạnh hệ sinh thái iHanoi và HanoiWork của TP Hà Nội, các giải pháp được trao thưởng còn có trợ lý AI nội bộ hỗ trợ điều tra hiện trường, Phần mềm trưng cầu giám định số của Công an TP Hà Nội và Hệ sinh thái y tế số Thủ đô của Sở Y tế Hà Nội.

Theo đánh giá của ban giám khảo, Hà Nội đang phát triển hệ sinh thái số quy mô lớn, trong đó iHanoi tạo kênh tương tác trực tuyến giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các tiện ích đô thị trên điện thoại.

Nền tảng HanoiWork được triển khai tại 180 đơn vị với 84.000 tài khoản, góp phần hợp nhất không gian làm việc số. Thời gian chờ tại một số thủ tục được rút ngắn từ 1-2 giờ xuống còn 15 phút.

Lễ trao giải các đơn vị tạo giá trị thực - kiến tạo tương lai số.

Theo ông Nguyễn Quân, Chủ tịch Hội đồng chung khảo, VDA 2026 được nâng cấp theo hướng sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 57 và các luật, chính sách mới. Tiêu chí đánh giá cũng tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và các sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

TS. Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng nhấn mạnh, với thông điệp “Tôn vinh giá trị thực - Lan tỏa tương lai số”, giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam đề cao công nghệ mới giúp ích cho con người, xã hội, khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai.

Trước đó, ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) dẫn đầu tại danh mục Better list "Ứng dụng đổi mới sáng tạo nên cài đặt” trong khuôn khổ giải thưởng Better Choice Awards 2026.