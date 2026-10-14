Giải thưởng chuyển đổi số Việt Nam: Tôn vinh sáng kiến tạo giá trị cho nền kinh tế

Thước đo của chuyển đổi số

Chiều 14/10, tại Hà Nội, diễn ra Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam lần thứ 9 - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026. Được tổ chức thường niên từ năm 2018, Giải thưởng VDA do Hội Truyền thông số Việt Nam chỉ đạo, Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Theo Ban tổ chức, năm 2026, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam tiếp nhận 467 hồ sơ tham dự ở cả 5 hạng mục. Qua hai vòng đánh giá của Hội đồng sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã lựa chọn, vinh danh 56 tổ chức, sản phẩm, giải pháp cùng 3 cá nhân tiêu biểu.

Các tổ chức, sản phẩm, giải pháp và cá nhân được tôn vinh ở 5 hạng mục giải thưởng, bao gồm: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc; sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng; tôn vinh cá nhân.

Tại Lễ trao Giải thưởng năm nay, bên cạnh hoạt động tôn vinh, sự kiện còn tạo cơ hội để khách mời trực tiếp trải nghiệm không gian ngập tràn công nghệ. Khách mời, khán giả có cơ hội giao lưu và tương tác với Robot AI, trải nghiệm dùng thử thiết bị thông minh, tham gia vào không gian camera 360 độ để có những short video trải nghiệm ấn tượng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Minh Hồng, Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo giải thưởng cho biết, trong dòng chảy lịch sử, có những lựa chọn mang tính quyết định tương lai của một quốc gia. Với Việt Nam hôm nay, lựa chọn phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chính là lựa chọn con đường tạo ra sức mạnh từ tri thức, năng lực sáng tạo và khát vọng vươn lên của dân tộc.

Lịch sử cho thấy, mỗi cuộc cách mạng công nghệ đều làm thay đổi cách con người sống, lao động và tổ chức xã hội. Nhưng công nghệ không tự tạo nên một tương lai tốt đẹp. Điều quyết định là con người lựa chọn sử dụng công nghệ như thế nào, để tạo ra giá trị gì và phục vụ ai.

Theo TS Nguyễn Minh Hồng, chúng ta đang chứng kiến trí tuệ nhân tạo, robot, dữ liệu lớn, chip bán dẫn và những công nghệ mới mở ra các giới hạn phát triển chưa từng có. Những điều từng thuộc về khoa học viễn tưởng đang dần hiện diện trong nhà máy, bệnh viện, trường học, cơ quan công quyền và trong từng gia đình.

Các đại biểu tham dự Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026

Tuy nhiên, thước đo của chuyển đổi số không nằm ở số lượng công nghệ được ứng dụng, cũng không nằm ở những hệ thống hiện đại hay những màn trình diễn ấn tượng. Thước đo cao nhất chính là những giá trị thực sự được tạo ra: người dân được phục vụ tốt hơn, doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, nguồn lực xã hội được sử dụng thông minh hơn, đất nước phát triển nhanh hơn và con người có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi biến tri thức thành năng suất, biến đổi mới thành giá trị và biến những cơ hội của thời đại thành hạnh phúc của con người.

"Vì vậy, việc Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 chú trọng hơn đến hiệu quả thực tiễn, khả năng ứng dụng và sức lan tỏa của các mô hình chuyển đổi số mang một ý nghĩa quan trọng. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam không chỉ tôn vinh những gì mới về công nghệ, mà cao hơn là tôn vinh công nghệ ấy đã giúp ích gì cho con người, xã hội; không chỉ ghi nhận những thành tựu đã đạt được, mà còn khuyến khích những sáng kiến có khả năng mở ra tương lai" - TS Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.

Tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất

VDA 2026 tôn vinh những mô hình chuyển đổi số thực chất, tạo ra giá trị rõ ràng cho nền kinh tế. Điểm mới của mùa giải năm nay là đổi mới quy chế và hệ thống tiêu chí đánh giá, chuyển trọng tâm từ việc ứng dụng công nghệ sang hiệu quả thực tế, được đo lường thông qua các chỉ số như năng suất lao động, chi phí vận hành, doanh thu và mức độ hài lòng của người dân, khách hàng.

TS. Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Giải thưởng cho rằng, VDA 2026 được nâng cấp theo hướng bám sát yêu cầu thực tiễn, đồng thời đáp ứng mục tiêu của Nghị quyết số 57 và các luật, chính sách mới ban hành. Các tiêu chí đánh giá tập trung hơn vào công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược do Chính phủ xác định.

Vinh danh sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc

Theo TS. Nguyễn Quân, tính thực chất trong đánh giá cũng được nâng cao. Các đơn vị tham gia phải báo cáo chi tiết về quá trình phát triển sản phẩm và tổ chức triển khai, với những chỉ số cụ thể như doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách nhà nước, số lượng người dùng, số doanh nghiệp ứng dụng và phạm vi tác động của sản phẩm đối với từng lĩnh vực hoặc toàn bộ nền kinh tế.

Được vinh danh ở hạng mục “Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc” với sản phẩm “Nền tảng đánh giá và phát triển năng lực số toàn diện - DAI Academy” (DAI Academy), đại diện Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX (DigiX Academy) cho hay, DAI Academy do Viện phát triển, hướng tới phục vụ công tác đào tạo, kiểm tra, đánh giá và phát triển năng lực số cho cá nhân và tổ chức. DAI Academy hướng tới giải quyết bài toán này thông qua một nền tảng tích hợp các hoạt động đánh giá năng lực ban đầu, xác định khoảng trống năng lực, xây dựng lộ trình học tập, tổ chức đào tạo, kiểm tra - đánh giá và hình thành hồ sơ năng lực số.

Thông qua DAI Academy, DigiX hướng tới một cách tiếp cận trong đó hiệu quả chuyển đổi số không chỉ được nhìn nhận qua mức độ triển khai công nghệ, mà còn qua khả năng sử dụng, vận dụng và làm chủ công nghệ của con người. Đây cũng là cơ sở để hoạt động đào tạo và bồi dưỡng từng bước chuyển từ việc ghi nhận số lượng khóa học, lượt tham gia sang chú trọng hơn đến kết quả năng lực đạt được.

Đại diện Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX bày tỏ, Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam ghi nhận nỗ lực của đơn vị trong phát triển giải pháp công nghệ phục vụ công tác đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực số, góp phần đưa chuyển đổi số gắn chặt hơn với năng lực thực tiễn của con người.

"Việc DAI Academy được vinh danh tại VDA 2026 là dấu mốc đối với quá trình phát triển sản phẩm của DigiX, đồng thời tạo động lực để Viện tiếp tục hoàn thiện nền tảng theo hướng tăng cường khả năng đo lường, theo dõi và phát triển năng lực số. Trong giai đoạn tiếp theo, DigiX định hướng mở rộng khả năng ứng dụng của DAI Academy, tăng cường kết nối giữa khung năng lực, hoạt động đào tạo và kết quả đánh giá, đồng thời nghiên cứu đối sánh với các chuẩn mực quốc tế phù hợp" - đại diện Viện Nghiên cứu và Đào tạo DigiX nêu.

TS Nguyễn Minh Hồng thông tin thêm, Hội Truyền thông số Việt Nam xác định trách nhiệm của mình không chỉ là tổ chức một giải thưởng, mà còn là kết nối tri thức, lan tỏa những mô hình tốt, khơi dậy tinh thần sáng tạo và góp phần hình thành niềm tin xã hội vào con đường phát triển bằng khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Tính tới mùa 9, giải thưởng đã tiếp cận hơn 46.000 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp nhận hơn 3.000 hồ sơ tham dự và vinh danh khoảng 450 đơn vị, sản phẩm, giải pháp cùng cá nhân tiêu biểu. Qua các mùa giải, VDA góp phần ghi nhận, lan tỏa những mô hình ứng dụng công nghệ số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.