Kính thông minh đầu tiên của Samsung sẽ có tới 25 kiểu dáng khác nhau

Trước thời điểm trình làng mẫu kính thông minh đầu tiên của Samsung, SammyGuru đã tiết lộ nhiều thông tin về các kiểu dáng mà người dùng có thể lựa chọn, cùng những thông số kỹ thuật đáng chú ý của sản phẩm.

Cụ thể, kính thông minh của Samsung sẽ có trọng lượng khác nhau tùy theo thiết kế, trong đó phiên bản nhẹ nhất chỉ nặng 41g.

Mức trọng lượng này nhẹ hơn 10g so với mẫu kính Ray-Ban Meta có camera gần nhất về trọng lượng, đồng thời cũng nhẹ hơn vài gram so với các phiên bản kính mới chỉ hỗ trợ âm thanh.

Về cấu hình, sản phẩm dự kiến sử dụng chip Snapdragon AR1 Gen 1, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 64 GB. Thiết bị được cho là có thời lượng pin lên đến 9 giờ sau mỗi lần sạc, có thể kéo dài tổng cộng 72 giờ khi sử dụng cùng hộp sạc.

Hệ thống camera 12 MP hỗ trợ quay video độ phân giải 3K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ngoài ra, kính còn được trang bị hai loa và bốn micro. Những thông số về thời lượng pin và camera này tương đương với thế hệ kính Ray-Ban Meta mới nhất.

Về khả năng tương thích, kính của Samsung dự kiến hỗ trợ các chức năng cơ bản trên cả điện thoại Android và iPhone. Tuy nhiên, một số tính năng dành riêng cho hệ sinh thái Galaxy sẽ yêu cầu điện thoại chạy One UI 9, nền tảng dựa trên Android 17, cùng đồng hồ Galaxy Watch sử dụng Wear OS 7.

Bên cạnh cấu hình, thiết kế cũng là điểm đáng chú ý của sản phẩm. Thông qua hợp tác với hai thương hiệu Gentle Monster và Warby Parker, Samsung được cho là sẽ mang đến nhiều lựa chọn kiểu dáng khác nhau.

Cụ thể, Warby Parker dự kiến cung cấp ba thiết kế gọng kính gồm Alden với dáng bo tròn, Reid có kiểu dáng gần vuông và Wren mang phong cách mắt mèo.

Trong khi đó, Gentle Monster được cho là sẽ có sáu kiểu gọng kính, trải dài từ thiết kế hình chữ nhật đến dáng oval thanh mảnh.

Cả hai thương hiệu đều cung cấp nhiều lựa chọn màu sắc cho gọng và tròng kính. Warby Parker dự kiến có các màu đen, nâu và xanh lá. Trong khi đó, Gentle Monster mang đến bảng màu đa dạng hơn bao gồm xám, tím, đỏ burgundy, nâu cùng một số tùy chọn khác.

Ngoài ra, nguồn tin mới cũng cho biết ít nhất Gentle Monster sẽ cung cấp phiên bản có tròng kính theo đơn, phù hợp với nhu cầu điều chỉnh tật khúc xạ.

Hiện giá bán và ngày phát hành chính thức của sản phẩm vẫn chưa được tiết lộ. Một số báo cáo trước đó dự đoán kính thông minh của Samsung có thể ra mắt vào tháng 11/2026. Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa được Samsung xác nhận chính thức.